Emiliano cede a Decaro, Vendola no 

Per il centrosinistra i problemi in Puglia non sono finiti. La segretaria del Pd Elly Schlein ha annunciato il passo indietro del governatore uscente Michele Emiliano, che non correrà per il consiglio regionale, e ha dato una spinta ad Antonio Decaro come candidato alla guida della Regione. Resta però il nodo Nichi Vendola. Anche lui, già presidente della Puglia, aspira a un ruolo in consiglio regionale. E anche su di lui, come su Emiliano, Decaro ha posto il veto. Ma Vendola, che è di Avs, resta fermo sulla sua posizione.

«Generosità»

«A Michele Emiliano va la mia stima e la mia gratitudine per avere generosamente fatto un passo di lato - ha detto Decaro - Mi auguro che lo stesso gesto di generosità possa arrivare anche da Nichi Vendola e da Avs». Vendola ha risposto picche: «Non c’entra niente la generosità, c’entra l’autonomia dei partiti. Se la mia comunità politica mi ha chiesto di impegnarmi nelle forme in cui me lo ha chiesto o me lo chiederà, io sono a disposizione». Il Pd attende. Ha risolto il caso Emiliano, ma non vuole far pressioni su Avs e su Vendola: il primo obiettivo è la difesa dell’unità della coalizione - è il ragionamento - e ora spetta a Decaro trovare la quadra. Uno scenario che ha fatto capolino anche dalle parole della segretaria Pd: «Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi alle prossime regionali» ha spiegato, prima di mettere in fila l’importanza della tenuta della «coalizione progressista» e l’investimento su Decaro, che è la «candidatura più competitiva che possiamo mettere a disposizione». Ma intanto nel partito c’è chi legge il veto di Decaro sugli ex governatori come una manovra anti-Schlein, spiegando che in un primo tempo era favorevole alle candidature di Emiliano e Vendola, ma poi avrebbe cambiato posizione riflettendo sulla possibilità si sfidare la leader al congresso per la segreteria del partito.

Sul palco con Todde

Il calendario lascia supporre che l’annuncio della corsa di Decaro per la Regione arriverà venerdì, quando Schlein sarà con lui alla festa regionale dell’Unità, a Bisceglie. Poche ore prima, sullo stesso palco sono attesi i capigruppo in Senato della coalizione: Francesco Boccia per il Pd, Peppe De Cristofaro per Avs, Raffella Paita per Iv e Stefano Patuanelli per il M5S. Come a sottolineare un’unità dello schieramento che stonerebbe con un’eventuale rottura su Vendola. Due giorni dopo, alla festa nazionale dell’Unità a Reggio Emilia, Decaro sarà sul palco con il candidato governatore in Campania Roberto Fico (M5S) e con la presidente della Sardegna Alessandra Todde (M5S). Insomma, appuntamenti perfetti per l’incoronazione.

Intanto in Campania nel centrosinistra i giochi sono fatti con la candidatura di Fico. Ma il presidente uscente, Vincenzo De Luca, continua a contestare la scelta. «Nessuno di noi pone veti personali - ha spiegato - ma è ragionevole domandarsi se la scelta migliore sia quella di impegnare nel governo della regione più difficile d’Italia un esponente politico che non ha mai amministrato nulla». Resta comunque il sostegno all’alleanza col M5S. «Io non ostacolerò in nulla la realizzazione di una coalizione progressista», ha spiegato il governatore campano. Il via libera alla candidatura di Fico è legato alla corsa di suo figlio, il deputato Piero De Luca, alla guida del Pd campano, che verrà ufficializzata in queste ore. Su Fico, De Luca jr è più conciliante: «Siamo pronti a confrontarci con tutte le forze della coalizione progressista e con Roberto Fico per costruire un programma condiviso».

RIPRODUZIONE RISERVATA