Emilia Romagna sotto il fango «I Comuni come bombardati»  

Vista dall'alto l'Emilia-Romagna «sembra bombardata». Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla protezione civile che da giorni coordina i soccorsi, usa questa immagine per provare a descrivere quello che è accaduto. I numeri sono spaventosi: circa cento i Comuni coinvolti, il triplo rispetto al terremoto del 2012; oltre 36mila persone costrette a lasciare la propria casa e trovare alloggio o da amici e parenti o nei centri d'accoglienza. E nelle prossime ore nelle aree colpite dall'alluvione arriverà la presidente del consiglio Giorgia Meloni, che ha deciso di anticipare il suo rientro dal Giappone dove era impegnata nel G7. Le strade chiuse sono circa 500, mentre sono 305 le frane censite. Gli allagamenti sono diventati quasi impossibili da contare. Praticamente tutta l'area che va da Bologna al mare è stata colpita: metà, quella in pianura, è finita sott'acqua, l'altra metà, quella in collina e montagna, è funestata dalle frane. L'allerta rossa rimane attiva anche per oggi: dovrebbe essere l'ultimo giorno di pioggia e dal pomeriggio è atteso il sole. Le piene dei fiumi sono in esaurimento, ma rimane altissimo il rischio di frane.

Disastro economico

L'acqua ha tra l’altro raso al suolo un intero sistema economico. Campi e paesi allagati, borghi isolati, strade distrutte, un territorio da ripensare. I danni sono per «alcuni miliardi», dicono gli amministratori, quando ancora l'emergenza non è passata e il conto è complesso da fare. Almeno 620 milioni è il costo delle infrastrutture dell'Emilia-Romagna, tra rete stradale sgretolata dalle frane in Appennino e ferrovie interrotte, ha detto ieri la Regione. Circa 50mila posti di lavoro, ha stimato Coldiretti, sono a rischio nelle campagne sommerse tra agricoltori e lavoratori dipendenti nelle industrie e nelle coop di lavorazione e trasformazione. L'ortofrutta, che in Romagna è un punto di riferimento nazionale, è in ginocchio. Le piante sono morte, ma anche gli allevamenti sono andati distrutti, animali sono annegati. E poi c'è tutto il fronte dei beni culturali, con smottamenti che hanno rovinato giardini storici e palazzi, infiltrazioni in un luogo come la Biblioteca malatestiana di Cesena e l'acqua arrivata a minacciare le ceramiche di Faenza e Casa Fellini a Gambettola. Di infrastrutture si è parlato nel punto con il ministro competente, Matteo Salvini, arrivato a Bologna insieme ai rappresentanti di Autostrade, Trenitalia, Rfi. «Abbiamo stimato sulle strade provinciali oltre mezzo miliardo di euro di danni e mancano quelle comunali. Con Anas abbiamo stimato 100 milioni di danni e 100 con Ferrovie», ha detto il governatore Stefano Bonaccini.

