Emilia Romagna sott’acqua, un morto 

Bologna. L’incubo è ricorrente. E la popolazione stremata. A un anno e mezzo dalle due alluvioni che nel 2023 fecero 17 morti e diversi miliardi di danni, a nemmeno un mese dalla nuova batosta di settembre soprattutto nel Ravennate, l’Emilia-Romagna torna sott’acqua. Da Cesenatico a Reggio Emilia, con il tributo più alto pagato stavolta nel Bolognese dove, a Pianoro, ha perso la vita un ragazzo di appena 20 anni. Criticità si sono registrate in 24 ore in 13 Comuni, su Bologna si è riversata una “slavina d’acqua”, con alcuni torrenti che sono letteralmente esplosi mandando in tilt perfino le centraline di monitoraggio dei livelli idrometrici. Evacuate Tremila persone.

I danni

La nuova sciagura climatica, su un terreno già zuppo e saturo per le piogge delle scorse settimane, ha avuto inizio sabato - giornata dichiarata allerta rossa - in particolare dal pomeriggio quando ha cominciato a piovere incessantemente e in modo copioso un po’ dappertutto. Inizialmente hanno sofferto i comuni romagnoli del Ravennate e della provincia di Forlì-Cesena, con Cesenatico, Gatteo e Savignano finiti sott’acqua, garage, scantinati allagati, sottopassi impraticabili, alberi sradicati e anche la ferrovia interrotta. Poi verso sera l’emergenza ha cominciato a prendere forma, in modo drammatico, nella pianura emiliana. In modo per certi versi inaspettato: la criticità per la notte era attesa, per le piene dei fiumi, ma in proporzioni diverse. I carabinieri sono dovuti intervenire anche per allontanare le persone dagli argini che si stavano facendo selfie con fiumi e torrenti in piena sullo sfondo. Verso sera, ieri, le prime segnalazioni dalla città di Bologna. Allagamenti e blackout anche in pieno centro. Fin da subito tra i centri messi peggio è emerso Pianoro. Proprio qui, a Botteghino di Zocca, due giovani fratelli erano in auto quando sono stati sorpresi dall’acqua. Uno dei due è riuscito a salvarsi, l’altro no ed è stato recuperato cadavere ieri mattina dai vigili del fuoco. Si chiamava Simone Farinelli, aveva 20 anni, con un problema di disabilità uditiva.

Il fiume

È stata una domenica con il fiato sospeso nelle terre lungo il Po in Lombardia, con la preoccupazione dell’arrivo della piena e di possibili esondazioni. Nel Pavese resterà chiuso fino a lunedì il ponte delle barche a Bereguardo, come precauzione per l'innalzamento del Ticino. Nel Mantovano, è stato chiuso il ponte di Torre per la piena dell’Oglio che lo ha sommerso. E nel Cremonese è rimasto chiuso alcune ore il ponte sul Po a San Daniele, in questo caso per precauzione per una chiatta che aveva rotto gli ormeggi a Zibello, nel Parmense.

