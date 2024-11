Emilia e Umbria, l’elettorato resta freddo 

A eleggere i prossimi presidenti di Emilia-Romagna e Umbria sarà un elettore su due. Dopo una partenza piuttosto lenta, alle 23 l’affluenza alle urne si è attestata intorno al 36 % in Emilia e poco sopra il 37% in Umbria. Si può supporre che l’affluenza finale (oggi si voterà fino alle 15) non sarà molto lontana dal 50%, come già avvenuto tre settimane fa per la Liguria e a giugno per le Europee. Alla rilevazione delle 19 l’Umbria (31,22%), che era indietro di un paio di punti in quella delle 12, superava di un’incollatura l’Emilia (31,03%). Il confronto con le precedenti elezioni (che però si svolgevano in un solo giorno) è tuttavia impietoso: -21% in Umbria, -27% in Emilia-Romagna.

Bologna più coinvolta

I timori per una scarsa affluenza sono stati uno dei leit motiv della campagna elettorale, soprattutto in Emilia-Romagna, evocata anche come segnale di malcontento delle zone alluvionate che però, in realtà, hanno risposto, in termini di partecipazione meglio di altri territori: a Traversara, nel comune di Bagnacavallo (Ravenna) che ha subito ripetute inondazioni, alle 19 aveva già votato il 42,42%, oltre dieci punti in della media regionale. Ma dati più alti si sono registrati in quasi tutti i territori più danneggiati. Affluenza più alta anche nel Comune di Bologna (35,93%), al centro di una delle pagine di maggiore tensione delle ultime settimane, con i cortei contrapposti che hanno innescato un duro scontro fra il sindaco Matteo Lepore e la premier Giorgia Meloni.

Le sfide

L’attesa della politica è per la definizione del risultato complessivo di questa partita di regionali, dopo il primo tempo che si è chiuso in vantaggio per il centrodestra con la vittoria in Liguria. Il centrosinistra difende la propria roccaforte, l’Emilia-Romagna, con il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, sfidato da Elena Ugolini. La presidente uscente dell’Umbria Donatella Tesei cerca una riconferma (e il gol della vittoria per il centrodestra) contro la sindaca di Assisi Stefania Proietti, scelta dal centrosinistra per il tentativo di riconquista. Le urne però sono erò anche un’occasione per ridefinire i rapporti di forza interni alle coalizioni, con il M5S che il prossimo fine settimana dovrà fare i conti con l’assemblea costituente convocata da Giuseppe Conte e per valutare la sopravvivenza del Campo largo. Intanto, in una giornata elettorale scivolata tranquilla, Maurizio Gasparri ha rotto il silenzio elettorale invitando ad andare a votare per Fi, come protesta per la replica di Report, trasmessa sabato da RaiTre, in cui si parlava dei candidati in Umbria.

