Emilia di nuovo sommersa dalle piogge 

BOLOGNA. Piogge torrenziali, violenti nubifragi localizzati, che in alcuni casi hanno scaricato su un territorio già provato l'acqua che normalmente cade in un paio di mesi. In Emilia-Romagna è tornata la paura a un anno dalla distruzione dell'alluvione: sott'acqua Valsamoggia nel Bolognese e alcuni comuni della provincia di Modena, ma esondazioni e allagamenti ci sono stati anche nel Parmense, nel Piacentino e nel Cesenate.

L’ondata di maltempo ha provocato danni anche in Veneto, dove un torrente è esondato nel Veronese e ci sono state alcune frane nel Vicentino; e in Lombardia, dove tra l’altro a Livigno è nevicato tanto da costringere il Giro d’Italia ad accorciare la tappa di ieri. Ma è l’Emilia a sopportare gli effetti peggiori. Ora la perturbazione si sta spostando verso Nord-Est e verso il Centro. Si uscirà dall'emergenza maltempo, ha sottolineato il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, solo nei prossimi giorni.

