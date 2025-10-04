VaiOnline
Ciclismo.
05 ottobre 2025 alle 00:21

Emilia, Del Toro stacca tutti  Europeo, oggi sfida tra i big  

Un sigillo di prestigio in una stagione già straordinaria: sul colle di San Luca, tradizionale arrivo del 108° Giro dell'Emilia, brilla la stella del giovanissimo messicano Isaac Del Toro, che sulle durissime rampe finali, dopo 199,2 km, mette in fila tutti gli altri e coglie il 14° successo stagionale (5 in terra Italiana nell’ultimo mese!). Alle sue spalle, ordine d’arrivio regale con Pidcock in volata, il francese Lenny Martinez terzo a 5” con Egan Bernal e Primoz Roglic (che questa gara l'ha vinta tre volte) a seguire.

Giulio Ciccone ha rinunciato e per l’Italia c’è stata poca gloria, come ieri in Francia agli Europei. Tra gli Under 23 rivicita del belga Jarno Vidar (4° Simone Gualdi, 10° l’iridato Lorenzo Finn). Tra le donne, trionfo di Demi Voellering (Paesi Bassi), 10ª Elisa Longo Borghini. Oggi si prevede battaglia tra i grandi sui 203 km ricchi di salite del percorso di Guilherand-Granges con Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard.

