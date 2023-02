Emigrato di ritorno riapre la bottega del padre 

L’arte artigiana, infatti, l’ha imparata dal padre, carabiniere con la passione per la pelle. «Quando ancora era in servizio, lo faceva come hobby in casa e sistemava anche le scarpe di ordinanza dei colleghi. Una volta andato in pensione aveva aperto la sua prima bottega in via Raffaele Piras, dove noi figli spesso andavamo a curiosare», ricorda il 41enne, «papà con noi figli era un po’ severo, aveva paura che toccando gli attrezzi ci facessimo male e cercava sempre di “tenerci alla larga”, ma io ero troppo curioso. Così ho rubato molto con gli occhi e ho imparato il mestiere. Poche domande, sono stato un attento osservatore».

«La Sardegna mi mancava troppo e la pandemia mi ha fatto riscoprire cosa conta davvero nella vita», ha detto l’uomo intento a sistemare uno scarponcino da donna, «spinto un po’ dagli amici e dalle tante richieste che mi sono arrivate in questi ultimi due anni che sono tornato, ho deciso di iniziare questa avventura. Tutti mi dicevano che da quando aveva chiuso papà, Quartucciu non aveva più avuto un calzolaio».

A Quartucciu ha riaperto Su sabatteri , il ciabattino: Daniele Scarnà, 41 anni, dopo averne trascorso 23 in Veneto, dove lavorava in un laboratorio orafo, ha deciso di tornare a casa e riprendere l’attività che il padre aveva abbandonato ormai da tanto tempo.

L’insegna ancora non c’è, ma dall’ingresso di quel piccolo locale in via Nazionale, riaperto dopo tanti anni, si intravedono gli attrezzi del mestiere: lesina, punteruolo, raspa, colla, pelle, martelli, torchietto e pinze.

L’insegna ancora non c’è, ma dall’ingresso di quel piccolo locale in via Nazionale, riaperto dopo tanti anni, si intravedono gli attrezzi del mestiere: lesina, punteruolo, raspa, colla, pelle, martelli, torchietto e pinze.

A Quartucciu ha riaperto Su sabatteri , il ciabattino: Daniele Scarnà, 41 anni, dopo averne trascorso 23 in Veneto, dove lavorava in un laboratorio orafo, ha deciso di tornare a casa e riprendere l’attività che il padre aveva abbandonato ormai da tanto tempo.

La storia

«La Sardegna mi mancava troppo e la pandemia mi ha fatto riscoprire cosa conta davvero nella vita», ha detto l’uomo intento a sistemare uno scarponcino da donna, «spinto un po’ dagli amici e dalle tante richieste che mi sono arrivate in questi ultimi due anni che sono tornato, ho deciso di iniziare questa avventura. Tutti mi dicevano che da quando aveva chiuso papà, Quartucciu non aveva più avuto un calzolaio».

L’arte artigiana, infatti, l’ha imparata dal padre, carabiniere con la passione per la pelle. «Quando ancora era in servizio, lo faceva come hobby in casa e sistemava anche le scarpe di ordinanza dei colleghi. Una volta andato in pensione aveva aperto la sua prima bottega in via Raffaele Piras, dove noi figli spesso andavamo a curiosare», ricorda il 41enne, «papà con noi figli era un po’ severo, aveva paura che toccando gli attrezzi ci facessimo male e cercava sempre di “tenerci alla larga”, ma io ero troppo curioso. Così ho rubato molto con gli occhi e ho imparato il mestiere. Poche domande, sono stato un attento osservatore».

La nuova avventura

Quei profumi, quei gesti gli sono rimasti dentro e così nasce: “Su buttinu stampau”, letteralmente la scarpa bucata, questo è il nome che Daniele Scarnà ha deciso di dare alla sua bottega. «Credo nella riscoperta degli antichi mestieri e per questo ho deciso di provarci. Ho ricomprato tutti gli attrezzi, perché ovviamente negli anni sono cambiati e migliorati. Ho aperto da soli due giorni, ma c’è già tanta curiosità».

Ovviamente non solo scarpe, ma anche cinture, borse, coprisella di motorino da cambiare, lavori su borse e sostituzioni di fodere interne. Tutto rigorosamente in pelle. «Qualità è la parola mia d’ordine, per ora mi rifornisco in Toscana, dove trovo pellami che a me piacciono. Mi hanno detto, però, che nel Nuorese c’è qualche conceria, ma non ho avuto modo di visitarla, devo informarmi meglio».

Tanta qualità

Non solo ago, filo, colla e pelle per aggiustare le scarpe, perché Daniele Scarnà le realizza anche su misura. Sono pezzi artigianali che insegnano la pazienza. «Fare una scarpa nuova di quelle classiche richiede tempi più lunghi e costi più alti. Ho bisogno di prendere con calma tutte le misure. Ho già avuto diverse richieste. Nei giorni scorsi sono andato a Burcei, un uomo mi ha chiesto le scarpe per l’abito tradizionale, ma alla fine sono rimasto tutta la sera in paese perché le richieste sono aumentate in poche ore. Insomma avrò un bel po’ da fare», aggiunge Scarnà.

L’assessore

Entusiasta anche l’assessore alle attività produttive Carlo Secci: «Il fatto che apra un'attività artigianale è sempre una bella notizia – dice -. Che succeda in tempi particolari lo è ancora di più e, che a farlo sia un giovane, è un segno di speranza per la nostra città. Questo è un servizio che manca ed è bello che Daniele, tornando a casa, abbia deciso di riaprire la bottega sulle orme del padre».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata