Emigrati sardi, sì alla tariffa fissaMa per i familiari nessuno sconto 

La firma è attesa nelle prossime ore, giusto in tempo per dare qualche garanzia in più ai sardi che vivono lontano dall’Isola in uno dei momenti più critici per la continuità territoriale, quello delle feste di fine anno. La convenzione tra Aeroitalia e la Fasi - federazione delle associzioni sarde in Italia – è ormai definita. Con qualche novità sostanziale rispetto alla precedente, che regolava solo i voli tra Olbia e gli scali di Roma e Milano. Ora che la compagnia low cost tricolore gestisce i collegamenti anche nell’aeroporto di Cagliari è stata necessaria una revisione degli accordi, che prima estendevano ai nativi e alle loro famiglie le stesse condizioni tariffarie dedicate ai residenti nell’Isola.

Le novità

Ora invece ci sarà un sovrapprezzo di 15 euro sulla tariffa agevolata su ogni tratta. «Purtroppo non potremo confermare le condizioni dello scorso anno perché su questo tema abbiamo ricevuto diverse lamentele e anche una interrogazione in Consiglio regionale», aveva spiegato nelle scorse settimane all’Unione Sarda l’amministratore delegato della compagnia Gaetano Intrieri.

Alla fine i nativi pagheranno i biglietti tra gli 80 e i 100 euro a tratta, a seconda dell’aeroporto di partenza. Nonostante il rincaro riusciranno comunque a prenotare un viaggio andata e ritorno con meno di 200 euro: meglio di niente visto che nei momenti più caldi le tariffe sono arrivate a sfiorare il triplo.

L’esclusione

Ma non è l’unica novità. Perché dalla tariffa fissa saranno saranno esclusi i familiari degli emigrati, che invece erano compresi nell’accordo dello scorso anno. In compenso dovrebbe essere più facile accedere alle condizioni agevolate: prima era possibile sfruttare la convenzione solo prenotando i biglietti nell’agenzia di viaggi di riferimento della Fasi, mentre ora l’intesa dovrebbe essere estesa a tutte le altre agenzie. Nel frattempo, a livello nazionale, si assiste all’ennesima corsa dei prezzi dei biglietti. Una stangata che per il momento sta risparmiando l’Isola.

Lo scenario

I rincari maggiori si registrano su alcune direttrici, in particolare nei collegamenti tra i principali scali italiani e quelli di Sicilia e Puglia, con costi nettamente superiori ai massimi del periodo. In controtendenza, invece, la Sardegna e la Calabria. Secondo un’analisi del Corriere della Sera, le rotte Roma-Catania e Bologna-Catania hanno avuto un rincaro del 60% rispetto ai prezzi – già alti – dello scorso anno, ora intorno ai 200 euro. Salgono più della media pure i biglietti per il collegamento Roma-Bari (+56%), segno più anche per Milano-Bari (+36%) e Torino-Palermo (+31%).

E invece grazie all’ingresso della compagnia low cost Aeroitalia sulle rotte della continuità territoriale sono in leggero calo le tariffe nello scalo di Cagliari: i collegamenti con Roma e Milano vedono una riduzione delle tariffe compresa tra il 7 e l’8%.

