Emigrati di successo: la casa è il mondo, la Sardegna nel cuore  

Non si può essere lontani dalla propria terra quando la si porta nel cuore. La Sardegna, terra di partenze e nostalgie, continua a essere il centro di una comunità globale, un punto di riferimento per chi ha costruito una vita lontano dalle sue coste e dalle sue montagne. Sono ingegneri, accademici, manager, ricercatori, imprenditori, sindacalisti: uomini e donne che hanno lasciato l’Isola, ma che non hanno mai smesso di sentirla casa.

Protagonisti

La seconda edizione del Decalogo dei talenti sardi all’estero accende i riflettori su 17 storie di chi ha saputo distinguersi nei quattro angoli del mondo – dalla Germania alla Svizzera, dagli Stati Uniti alla Spagna – raccontando la loro esperienza e il forte legame con la terra d’origine. Il progetto, promosso dall’Istituto Fernando Santi con il sostegno della Fondazione di Sardegna e dell’assessorato regionale al Lavoro, è un dialogo tra la Sardegna e i suoi figli lontani, un ponte che collega passato, presente e futuro.

«Non è solo un elenco di storie, ma un dialogo, un filo conduttore che unisce l’Isola a chi ha deciso di costruirsi un futuro altrove. Ci sono idee, proposte e la volontà di restituire qualcosa alla Sardegna, spesso con la disponibilità a collaborare per il suo sviluppo», spiega Pierpaolo Cicalò, presidente dell’Istituto Fernando Santi.

Tra i protagonisti di questa edizione, spiccano figure come Lulay Melis, giovane originaria di Asuni e residente in Svizzera; Tiziana Corda, accademica a Berlino; Michela Venturi, manager in una multinazionale farmaceutica danese; e Genri Fais, sindacalista in Svizzera.«In Svizzera ci sentiamo a casa grazie ai circoli sardi, ma ogni volta che posso rientro, perché qui ho ancora i miei genitori», racconta Fais. «Sono partito 20 anni fa con tanti progetti da realizzare. Se un giorno si presenteranno le giuste opportunità in Sardegna, potrei anche tornare: ma non è ancora il momento».

Ilse Atzori, nata in Germania da genitori sardi e oggi poetessa e assessora alla cultura a Isili, offre una prospettiva unica: «Essere figlia di emigrati mi ha aperto il mondo, ma mi ha anche insegnato ad adattarmi. Questo mi ha permesso di cogliere le opportunità, anche a Isili, dove ho iniziato a impegnarmi nella vita politica senza mai legarmi a un partito. Ho cercato e trovato la mia strada in Sardegna».

Comunità globale

Le testimonianze raccolte nel decalogo rappresentano una Sardegna che non si limita a osservare i propri figli partire, ma che cerca di mantenere vivo il legame con loro. «Di fronte a tutte queste partenze, dobbiamo ripensare il nostro modo di essere comunità. La Sardegna è sempre più una comunità globale, e diventa normale avere i piedi nella terra di cui si è, ma la testa in Sardegna. È questo il messaggio del decalogo», sottolinea Giuseppe Corongiu, responsabile del progetto.

Il racconto si arricchisce con le storie di tanti altri protagonisti: Giovanni Casu, Lucia Fodde, Pierpaolo Sanna, Luciano Chessa, Carolina e Marianna Bacciu, Sara Paracchini dalla Germania; Michele Spiga e Lucia Cumpostu dalla Catalogna; Samuele Caboi dalla Svizzera; Simone Onnis dalla Spagna. E ancora Angelo Curreli e Ignazio Piras dagli Stati Uniti.

Il Decalogo dei talenti sardi all’estero è dunque una finestra su un’Isola che guarda al mondo senza dimenticare le proprie radici. Una Sardegna che, nonostante le difficoltà legate anche alla mobilità, non si arrende alla distanza, ma che abbraccia chiunque abbia la testa e il cuore rivolti a lei.

