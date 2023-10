Emigrati con la casa (popolare) per le vacanze 

Risultano assegnatari della casa ma la usano solo fra giugno e agosto. O per le ferie natalizie. Ma qualcosa non torna: si tratta di case pubbliche, destinate a chi veramente ne ha bisogno, e non per le vacanze. Anche questo è uno dei problemi che assillano Carbonia, città di poco meno di 27 mila abitanti che con le sue 4000 unità immobiliari di Area è - in proporzione – il centro con il più alto tasso di appartamenti popolari in Sardegna.

Le liste

Il recente dramma vissuto da una donna di 58 anni in lista da 17 per una casa (e con lei ce ne sono altri 250) e provvisoriamente ospite di una casa parcheggio comunale, ha fatto emergere sia che ci sono una ventina di case di risulta (sfitte perché necessarie di manutenzione prime di essere riassegnate), ma anche un numero di alloggi assegnati regolarmente ma utilizzati in maniera impropria. Cioè come base per le vacanze. Secondo le ultime stime sarebbero almeno una trentina. E l’identikit del "furbo” è quasi sempre identico: assegnatario tanti anni fa ma emigrato. E la casa raramente si trova in un palazzo popolare. Una situazione su cui Area vuole fare non solo chiarezza ma piazza pulita: «Il problema esiste, va affrontato – avverte il direttore generale di Area Cristian Filippo Riu – ed è necessario il coinvolgimento del Comune».

I controlli

E il Comune si dice pronto: «Disponibili – rilancia l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti – a unirci con Area contro questo odioso fenomeno: pronti a intavolare le opportune contromisure». Si parte da una base solida, cioè le segnalazioni in possesso di associazioni di inquilini o politici che hanno contatti. «Eravamo rimasti fermi alcuni anni fa a una trentina di casi – ribadisce Giancarlo Cancedda, segretario Adiconsum – i controlli devono scattare subito e devono essere accurati perché è difficile districarsi fra situazioni talora complicate: occorre capire quanto davvero qualche parente abbia il diritto di usufruire della voltura del contratto dato che questa è una delle carte usate per aggirare l’ostacolo, o se la lunga assenza dalla cassa assegnata sia davvero motivata». Anche Daniele Mele, consigliere comunale, più volte in contatto con Area su questo tema, testimonia uno scenario inquietante: «Gli episodi, da verificare, a noi segnalati spaziano da via Anglona a via Cannas, da via della Vittoria a via Curiel e Veneto e in generale nel rione Rosmarino: controllare l’effettivo consumo di luce e acqua nel periodo non estivo può essere un sistema per avere i primi riscontri».

RIPRODUZIONE RISERVATA