Emigrare? Meglio provare a fare impresa

Molti emigrano. Altri, tra Medio Campidano e Marmilla, restano a vivere nei piccoli centri aprendo nuove attività commerciali o aggiornando le precedenti per rilanciare l’economia locale. Il segnale, forse, di un’inversione di tendenza che alcuni Comuni sembrano voler cogliere, mettendo a disposizione vecchi spazi e cui viene restituita, di fatto, la giusta dignità.

A Segariu qualche giorno fa è stato inaugurato un frantoio, frutto del recupero di un vecchio stabile comunale utilizzato, in passato, per la produzione di tegole sarde e laterizi. «L’amministrazione aveva messo a bando il capannone per incentivarne la trasformazione in un’impresa agricola», spiega il sindaco, Andrea Fenu. Tre giovani, Andrea e Carla Casu e Rossano Pinna, lo hanno preso in affitto, credendo nelle potenzialità del territorio e avviando una nuova attività che si rivolge non solo alla comunità di Segariu ma anche ad altri centri di Marmilla e Trexenta , proprio nel periodo di raccolta delle olive.

Sapori locali

A Pabillonis c’è da registrare l’evoluzione di una semplice pizzeria. Dopo aver frequentato dei corsi di formazione, Jary Olmo, 35 anni ed Elena Saba, 33, hanno deciso di espandere la propria attività trasferendola in un locale più adatto e sfornando anche pane e altri prodotti da forno: «Dopo 12 anni e migliaia di pizzette sfornate – raccontano – abbiamo voluto dare voce al nostro amore per la panificazione e per le cose fatte a mano, con cura e rispetto per le materie prime». A Villanovaforru la chiusura di un negozio storico di generi alimentari per il pensionamento dei titolari ha coinciso con l’apertura di una nuova attività commerciale gestita da due giovani. In via Umberto I, Alessandro Cau e Graziano Cassini, da poco trasferiti in paese dal Piemonte, hanno scommesso sulle potenzialità di questo centro multiculturale.

«Effetto De Minimis»

Ma anche Siddi , con i suoi 560 abitanti, denota un certo fermento. Sono recenti le aperture di alcune attività come quella di Elena Frau, 24 anni, coltivatrice, recentemente premiata da Coldiretti Sardegna con un “Oscar Green”, mentre Matteo Tiddia e Michele Pala hanno avviato “Casa M” che inquadra l’ospitalità come punto di ritrovo per le arti e la cultura e già parte della rete AirBnb. Alice Murru 24 anni, ha messo in piedi un centro servizi e assicurazioni. Anche Nicola Pau, 35 anni, ha aperto un’attività di pavimentazione industriale. Davide Uras, invece, coltiva zafferano e produce tipicità. Carla Murgia si prepara a inaugurare il suo centro prelievi, che sarà ospitato in una struttura comunale.

«Ogni nuova apertura – commenta soddisfatto il sindaco, Marco Pisanu – rappresenta una piccola vittoria contro la desertificazione economica e sociale che minaccia le nostre aree interne. Grazie a questi ragazzi che ci hanno creduto e all’opportunità che viene dai bandi De Minimis ».

