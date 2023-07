Emerson, sugli spazi vince il Comune 

Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune: resteranno in vigore alcune limitazioni di spazio imposte allo stabilimento balneare Emerson. La sentenza dei giudici del secondo grado della giustizia amministrativa è stata depositata ieri, dopo che il Tar Sardegna aveva in parte accolto alcune richieste del titolare dello stabilimento, Alessandro Murgia, in parte ne aveva dichiarto improcedibili e respinto altre. Riproposte al Consiglio di Stato, con i legali Gianmarco Delunas e Pilar Sanjust, ieri è arrivata la decisione a favore dell’Ente, tutelato dall’avvocata Francesca Frau.

L’oggetto su cui dovevano pronunciarsi i giudici riguarda la «riduzione dell’area oggetto della concessione, come indicato dal Piano urbanistico del litorale» che il Tar aveva ritenuto «determinata dal noto fenomeno di erosione che ha colpito negli ultimi decenni la spiaggia del Poetto, determinando l’arretramento della linea di battigia e comportando, così, la necessità di una rimodulazione delle aree date in concessione, come quella di cui il ricorrente è titolare». Con una complessa sentenza, la Settima sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Emerson, lasciando dunque la situazione come era stata definitiva dai giudici del Tar Sardegna.

