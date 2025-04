emerson lancia la nuorese, mele saluta il taloro e il calcio 

Nuorese 1

Taloro 0

Nuorese (4-4-2) : Trini, Puddu (4’ st Filia), Laconi, Steri, Dessolis, Ramos, Tanda, Demurtas (26’ st Pittirra), Manca (21’ st G. Cocco), Cossu (32’ st Caddeo), F. Cocco (29’st Catte). In panchina Melis, Piredda, Sogos, Catte, Zannini. Allenatore Cirinà

Taloro (4-4-2) : Fadda, Soro, Secchi, Sau, Castro, Littarru, Piriottu, Mura (36’ st Vacca), Falchi (11’ st Pusceddu), Fois (26’ st Fadda), Mele. In panchina Soru, Saba, Porcu, Lapia, Fenudi. Allenatore Pinna

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Rete : st 23’ Emerson.

Note : espulso Pusceddu; ammoniti Fois, F. Cocco, Pusceddu, Dessolis, Soro, Sau, Littarru, Caddeo.

Nuoro. La Nuorese chiude il campionato di Eccellenza battendo di misura il Taloro. Gli ospiti salutano il capitano Roberto Mele che, nella sua città natale, ha appeso al chiodo le scarpette e concluso la sua strepitosa carriera, dopo 23 stagioni consecutive con la maglia rossoblù. I verdeazzurri aprono la gara premiando Alessandro Steri per le 150 presenze con la maglia della Nuorese. Gara tranquilla tra due compagini già salve che si affrontano con il giusto pragmatismo. Littarru nella ripresa al 18’ va in rete ma l’arbitro annulla dopo la segnalazione del guardalinee. Cerca il vantaggio in rovesciata Demurtas al 20’ ma la palla è deviata sul fondo. Sigla il gol della vittoria Ramos Emerson al 23’ con una punizione magistrale che, si vocifera da via Aosta, sigilla probabilmente anche la sua carriera calcistica. Espulso Pusceddu per doppia ammonizione.

