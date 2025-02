Emergono i difetti della Var ma Collina pensa ai portieri... 

Persino Cesc Fabregas, uno che di solito ha un certo aplomb, era furibondo. Il rigore per il chiaro fallo di mano di Gatti (un tocco definito “fortuito” dalla Can) non assegnato al Como contro la Juve, che poi - ironia della sorte - ha vinto a Como proprio su un nettissimo rigore procurato da Gatti, è soltanto uno dei clamorosi errori arbitrali di una 24ª giornata nerissima per le giacchette non più nere.

Gli episodi

Nel posticipo di San Siro, l’Inter ha visto su un azione non interrotta nonostante il pallone fosse nettamente uscito oltre la linea del fondo: gli arbitri non vedono, l’azione prosegue, corner e autogol di Pongracic. Un caso che ha un’analogia con quanto successo a Empoli (dove sono ben due i casi scottanti): Colombo riceve palla in fuorigioco abbastanza chiaro, il guardalinee non alza la bandierina (in questo caso per incapacità non per l’indicazione di attendere la fine dell’azione che già di suo fa discutere), Tonori commette fallo e viene ammonito per la seconda volta: espulso. Revisione al Var? Neanche per sogno, perché il Var interviene soltanto per espulsione diretta, gol o calcio di rigore. Cavilli da azzeccagarbugli applicati al calcio. Fatto sta che ingiustizia è fatta e il Milan resta in dieci, dopo che Cacace aveva rischiato di mandare Walker all’ospedale, senza che la Var consigliasse a Pairetto (arbitro sempre molto sicuro di sé) di cacciarlo.

Var e arbitri

Il Milan ha protestato con una lettera in cui ha chiesto “rispetto”, ma sono evidenti i limiti del regolamento e dell’utilizzo della tecnologia, caratterizzata da cecità selettiva. Inviperito il Torino che si è visto negare all’ultimo secondo (sul risultati di1-1 con il Genoa) un rigore giustificato da una vistosa trattenuta per la maglia. E dall’audio del Var spunta addirittura un assistente che dice che era punizione per il difensore. Siamo alle comiche, ci sarebbe da ridere se la cosa non fosse invece serissima ed estesa oltre i confini nazionali. Le lamentele di un club che passa per essere sempre tutelato come il Real Madrid (bistrattato sul campo dell’Espanyol) confermano che il problema sta a monte e forse discutere della possibilità di un Var più libero e a richiesta delle panchine sarebbe il minimo da fare.

Controcorrente

Non secondo quello che viene considerato forse il miglior fischietto di tutti i tempi, Pieluigi Collina. In un'intervista a La Repubblica , si esprime a favore della accuratezza garantita dal sistema, anche nel caso dei fuorigioco “millimetrici”. «A 40 metri dalla porta forse due centimetri non sono determinanti ma in area di rigore lo diventano», dice l'ex arbitro. «Mettere una soglia? A volte le soluzioni risolvono il problema, a volte ne creano di peggiori. Oggi grazie alla tecnologia abbiamo una certezza quasi assoluta». Il problema è anche avere regole o applicazioni che vanno contro lo spirito del gioco, come nel caso di certi “rigorini” assegnati per tocchi lievi o per falli di mano involontari e inevitabili ma soprattutto avere uniformità di giudizio. Sui calci di rigore, però, Collina sembra guardare il dito anziché la luna: pensa che «ci sia un gap eccessivo tra attaccante e portiere: già si segna il 75% di penalty assegnati, in più c'è anche la possibilità di giocare dopo la respinta. I portieri dovrebbero lamentarsi». La sua proposta è battere i rigori come quelli che «solitamente si calciano dopo i supplementari: non c'è respinta, o fai gol o si riparte da calcio di rinvio. Questo eviterebbe anche tutti i teatrini che ne conseguono». Ma il regolamento non era stato cambiato per avere più gol?

RIPRODUZIONE RISERVATA