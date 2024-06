«Emergenze negli impianti di Gnl, tecnici con poca formazione» 

Il cambio di gestione dall'1 luglio degli interventi in emergenza sui 94 impianti di Gnl della società Medea spa, gruppo Italgas, preoccupa i sindacati, che chiedono un rinvio per garantire una adeguata formazione dei nuovi tecnici. Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno così proclamato lo stato di agitazione insieme a una richiesta di intervento urgente al prefetto. «A febbraio scorso le organizzazioni sindacali e la società Italgas insieme alla controllata Medea, hanno concordato un percorso di internalizzazione delle attività svolte sugli impianti», spiega una nota congiunta dei sindacati, «un accordo positivo considerando la diffusione di appalti e subappalti foriera di più rischi per salute e sicurezza e meno tutele per le lavoratrici e i lavoratori. Dal percorso definito a febbraio sono escluse le attività di distribuzione in rete, in carico quasi esclusivamente a ditte d'appalto. Per quanto riguarda gli impianti invece, Medea ha deciso di non rinnovare l'appalto alla società specializzata, scelta gradita ma da gestire diversamente, con tempi e modalità congrui all'avvio di una nuova fase, a tutela di chi opera negli impianti e di chi svolgerà i turni di reperibilità. Il problema infatti, è che i lavoratori assunti per ottemperare all'accordo di internalizzazione, hanno iniziato la formazione ma, al momento, non sono ancora pronti per essere chiamati a svolgere, insieme ad altri colleghi, le attività di reperibilità, tra cui le eventuali emergenze. I responsabili di Medea hanno quindi programmato di assegnarle ai tecnici delle ditte in appalto che si occupano di distribuzione, fornendo una formazione esigua e del tutto insufficiente a garantire interventi in sicurezza sui 94 bacini. Il risultato? In caso di emergenza come una fuga gas, allarme incendio, situazioni legate a temporali o caldo estremo, chi dovrà intervenire non ha né esperienza né formazione» , sostengono Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.

