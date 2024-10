Emergenze: 400 chiamate al giorno alla centrale operativa del 118 

Una media di quasi quattrocento chiamate al giorno, con il mese d’agosto da record: il 40 per cento in più di eventi gestiti rispetto alla media di tutto l’anno. Questi i numeri fatti registrare dalla centrale operativa del 118 di Cagliari dal 15 giugno al 30 settembre, quest’ultima data della conclusione del piano di potenziamento estivo promosso dell’Azienda regionale per l’emergenza urgenza (Areus).

In questi tre mesi e mezzo il servizio di soccorso è stato ampliato e potenziato per far fronte all’elevato afflusso turistico nelle principali località balneari del Cagliaritano, del resto del Sud Sardegna, del Sulcis Iglesiente e dell’Oristanese. In particolare, il 118 insieme alle associazioni di volontariato e le cooperative sociali, convenzionate con Areus, hanno garantito l’estensione ventiquattr’ore su ventiquattro dell’orario di attività nelle zone costiere. Sono state operative anche nuove postazioni 118 di base e infermieristiche in altre località balneari dell’Isola.

In questi tre mesi e mezzo, la centrale del 118 ha avuto un super lavoro gestendo più di 40 mila eventi. La presenza degli infermieri Areus ha permesso di gestire in modo più appropriato le patologie a “tempo dipendenti” che necessitano cioè di essere trattate nel minor tempo possibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA