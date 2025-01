Emergenza vandali nei parchi 

Un’altra goliardata di troppo e lo scivolo non regge. Nei giorni scorsi si è consumato l’ennesimo atto di vandalismo al Parco Magico, in via dell’Argine. Preso di mira l’oblò della struttura al centro del parco, la più gettonata tra i bambini. La finestrella è stata spaccata, lasciando senza protezione un’apertura a un paio di metri d’altezza. Il gioco comunque è stato rimesso prontamente a norma e da ieri pomeriggio è tornato agibile. Alcuni anni fa ci vollero invece mesi prima di poterlo riaprire.

Troppi episodi

Un episodio che riaccende i riflettori sul tema dei controlli al parco: già nei mesi scorsi non erano mancate proteste dei cittadini, per l’assenza di un custode e il comportamento irrispettoso di alcuni gruppi di ragazzini. Appena la scorsa estate, lo scivolo a forma di albero era inoltre stato ripulito da scritte e disegni volgari che erano stati realizzati al suo interno. «Capita che arrivino ragazzi più grandi che impediscono ai bambini di giocare, usano un linguaggio decisamente non adeguato e girano in bicicletta in maniera pericolosa. I controlli non ci sono», spiega una frequentatrice, Laura Piscedda. «Corrono in bici e capita che si mettano nello scivolo non facendo salire i bambini», conferma Anna Serusi. «Ogni tanto arriva la polizia municipale perché la chiamiamo noi, ma qualche controllo in più non guasterebbe». Oltre al mancato rispetto per i giochi, c’è anche quello verso l’ambiente. «Spesso e volentieri vengono gettati per terra rifiuti come birre e sigarette», aggiunge Giorgio Piras. «Il pomeriggio la zona è tranquilla, come arriva l’imbrunire alcuni adolescenti la scambiano per una proprietà personale».

Il Comune

C'è anche chi lamenta che la sera i cancelli vengano lasciati aperti, nonostante l’orario di chiusura sia fissato alle 22, affermazione però smentita dal vicesindaco Saverio De Roma. «La notte il parco viene chiuso, anche se qualcuno si diverte a scavalcare. Ricordiamo sempre che nell’area ci sono le telecamere, la polizia locale sta visionando i filmati». Già in passato, i responsabili di atti di vandalismo furono individuati. «Per evitare di sporgere denuncia i genitori risarcirono il danno, e chiederemo che sia così anche questa volta», annuncia il sindaco Tomaso Locci. «Invitiamo ragazzi e ragazze a rispettare le aree in cui si divertono, perché sono pagate con i contributi dei cittadini, compresi quelli dei loro genitori».

