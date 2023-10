Emergenza-urgenza nel caos:  il soccorso anche dopo un’ora 

Incidente frontale con tre feriti. Uno, il più grave, viene subito preso in carico dai soccorritori del 118 e trasportato in ospedale. Un altro ha qualche contusione e non ha bisogno del trasferimento al pronto soccorso. Il terzo riporta alcune fratture, ha dolori lancinanti. Ma dovrà aspettare circa un’ora (almeno) dentro l’abitacolo: non ci sono ambulanze per aiutarlo. Il fatto risale alla sera di mercoledì 11 ottobre, a Cagliari. Non è stato un inconveniente isolato. Quell’automobilista sofferente è il risultato di un sistema di emergenza-urgenza che arranca in tutta la Sardegna. Lo dice anche l’Areus, l’agenzia regionale che gestisce il soccorso nell’Isola: certi problemi stanno diventando patologie «croniche».

Le cause

Le cause? Varie. E difficili da affrontare. Chi lavora sul campo parla di carenza di personale – medici e infermieri – che porta al blocco delle ambulanze fuori dai pronto soccorso, di insufficiente numero di mezzi sul territorio (mancano le medicalizzate, soprattutto), di reparti che non accolgono i pazienti, così costretti a stare sulle barelle che non tornano indietro (e a volte spariscono). E, ancora, c’è «l’assenza di medici di famiglia e di guardie mediche, che non fanno più da filtro verso gli ospedali. Strutture sanitarie che a Cagliari, per esempio, si sono ridotte con la chiusura del Marino, che non accetta più urgenze», spiega Antonio Anedda, medico del 118 e rappresentante della Fismu (Federazione italiana sindacale dei medici uniti). Le postazioni di soccorso avanzato in Sardegna, quindi con medico e infermiere a bordo, «sono appena 24, le stesse del 1999. Per capirci: a Cagliari sono solo due». Le richieste di intervento invece, «sono aumentate. Conseguenza: nelle ore di picco per il soccorso c’è il rischio di dover aspettare». Anche con le ossa rotte.

L’incidente

Come è successo in viale Ciusa, a Cagliari, mercoledì scorso, all’altezza del cavalcavia dell’Asse mediano. Due auto si scontrano frontalmente. Le responsabilità verranno ricostruite nei verbali della polizia locale. Intanto, bisogna aiutare chi sta male. La chiamata alla centrale operativa è tempestiva. La prima ambulanza arriva sul posto alle 21,35. Una sola. Gli operatori devono scegliere: si occupano del coinvolto che sembra in condizioni peggiori. Viene stabilizzato sopra una barella – spinalizzato, secondo la terminologia tecnica – e portato nel primo ospedale disponibile: il codice assegnato è rosso, ma non è in pericolo di vita. Lì, in viale Ciusa, dentro l’abitacolo di un’altra auto con la parte anteriore distrutta, resta un altro ferito. Si lamenta e invoca aiuto. Ma ad ascoltarlo non c’è nessuno che possa intervenire. In quelle ore non sono disponibili ambulanze: tutte ferme nei pronto soccorso della città o con equipaggi impegnati in altri interventi. Stando alle schede della centrale del 118, il mezzo con i volontari a bordo arriva 40 minuti dopo l’evento. C’è chi è pronto a testimoniare che in realtà i tempi sarebbero stati più lunghi.

L’Areus

Dall’Areus spiegano che «come cronicamente accade, i Pronto soccorso di Cagliari, stanno avendo difficoltà a liberare quanto prima le ambulanze e le barelle. Inoltre», è la puntualizzazione, «nella stessa fascia oraria si sono verificati più eventi e anche le medicalizzate erano tutte impegnate. Il paziente», viene comunque assicurato, «ha atteso in auto fino all'arrivo della seconda ambulanza senza che questo abbia compromesso il soccorso».

Gli operatori

«Questa volta è successo a Cagliari. Ma è accaduto anche al Sirai di Carbonia. E a Oristano». Pierpaolo Emmolo conosce bene i territori che ha citato: è il rappresentante delle libere associazioni di soccorso del Sud Sardegna. Fa parte del comitato paritetico che tratta con l’Areus: «Abbiamo una riunione anche giovedì prossimo», annuncia, «parleremo anche di questo». Spiega: «I nostri arrivano in ospedale, il paziente viene preso in carico. Ma resta sulle nostre barelle spinali perché non c’è posto. L'ambulanza non può ripartire. E non sempre ci restituiscono il materiale. In tre mesi», spiega, «ho comprato cinque barelle che erano scomparse. Ognuna costa 3-400 euro. Sono spese». Il nodo, per Emmolo «è la divisione tra Areus, che si occupa del 118, e Ares, che interviene sul pronto soccorso. Ogni azienda bada al suo e non può intervenire sulle competenze dell’altra», conclude, «così a pagare le conseguenze sono gli operatori. E i pazienti».

