Emergenza truffe: «Ho perso soldi e famiglia» 

Tutto è iniziato con un messaggio arrivato su Instagram. «Ho cominciato una chat innocua, che alla fine è degenerata. Mi sono ritrovata dipendente e la mia vita è stata rovinata, perché ho perso famiglia e marito». A parlare è Rossana Tescaroli. Oggi è vicepresidente dell’associazione Acta, cinque anni fa è rimasta vittima di “truffa affettiva”: una relazione sentimentale fasulla, intrapresa sui social con persone che approcciano donne e uomini vulnerabili al solo scopo di estorcere denaro, per poi sparire nel nulla.

Il calvario

«La truffa è durata sei mesi, l’ultimo di lotta contro la dipendenza affettiva, avevo compreso il fenomeno ma non riuscivo a staccarmi. È una violenza psicologica che denominiamo stupro affettivo», continua Tescaroli. «Quando ti rendi conto di quello che è successo provi vergogna, i sensi di colpa sono difficili da superare. Ogni settimana due o tre persone si rivolgono alla nostra associazione per questo motivo».

Ieri mattina il delicatissimo tema è stato al centro di una tavola rotonda nella sala Giorgio Pisano in piazza L’Unione Sarda. Il convegno, organizzato dalla Uilcom Sardegna, ha riunito istituzioni, esperti, associazioni e forze dell’ordine per far luce su un fenomeno ancora sommerso.

Vigilanza

«Abbiamo avuto dei picchi dopo la pandemia, ma molte vittime non denunciano per vergogna, i numeri sono nell’ordine di poche decine all’anno», spiega Francesco Greco, dirigente Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato. «Le persone colpite hanno di solito tra i 50 e i 70 anni e spesso faticano a capire che si tratta di una truffa, sono i familiari a spingerle a denunciare». Alla base, secondo Greco, «ci sono organizzazioni criminali internazionali, che si trovano prettamente in paesi africani subsahariani. Ogni membro ha un ruolo, a cominciare da chi ha il compito di intercettare le vittime, spesso su Facebook. Una volta che l’amicizia è stata accettata ci sono soggetti che pensano a far legare sentimentalmente la vittima. Dopo mesi che il rapporto virtuale va avanti incominciano le richieste di denaro, che si fanno sempre più elevate, con le scuse più incredibili».

Talvolta si arriva a perdere centinaia di migliaia di euro. «Abbiamo avuto casi eclatanti di chi ha dovuto vendere il proprio appartamento e fare un prestito per dare soldi al fantomatico amante. Una delle cause è la solitudine, vengono colpiti individui separati, vedovi o con figli lontani». Che per questo si affidano a rapporti nati sulla rete.

Nella rete

«I truffatori studiano la vittima prima di contattarla, sanno quali parole e quali attenzioni la persona, che magari si trova in un momento particolare, ha bisogno di ricevere», chiarisce Letizia Staffa, coordinatrice Pari Opportunità UIilcom Sardegna. «Una volta toccato il sentimento, è difficile capire cosa sia reale e cosa virtuale». Ancora di più con i video realizzati con l’intelligenza artificiale: i malintenzionati si affidano anche a videochiamate per risultare più credibili. Per questo secondo Tonino Ortega, segretario regionale della Uilcom, «dobbiamo diffondere il dibattito e iniziare a prevenire facendo divulgazione sul tema, ancora poco discusso in Sardegna. Si deve partire dalla scuola, educando all’utilizzo dei social». Nel corso della giornata, un appello è stato lanciato anche al governo isolano, e raccolto dal presidente del Consiglio Regionale Piero Comandini. «La Regione ha già firmato protocolli con la polizia postale e ha un osservatorio per il controllo della criminalità informatica. Continueremo su questa strada di prevenzione e istruzione delle persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA