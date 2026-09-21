Emergenza topi, scuole chiuse e proteste 

Neanche il tempo di riprendere le lezioni dopo le vacanze estive che è subito emergenza topi nelle scuole dell’hinterland.

Succede a Selargius dove da ieri le Elementari e le Medie di Su Planu sono chiuse per tutta la settimana per derattizzazione urgente, stessa situazione all’istituto Scano di Monserrato. Per gli studenti la felicità di trascorrere altri cinque giorni a casa, mentre fra i genitori cresce il malcontento, tanto che - almeno a Selargius - c’è chi minaccia persino di rivolgersi al Tar.

Genitori furiosi

L’ordinanza del sindaco di Selargius Gigi Concu è di venerdì. Nel documento si fa riferimento alla segnalazione dei vertici dell’Istituto comprensivo di Su Planu sulla presenza di topi nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado di via Ariosto e via Machiavelli. Scuole del quartiere chiuse da ieri sino a venerdì, gli studenti delle Medie e delle Elementari potranno tornare in aula lunedì 28 settembre.

«Una situazione che lascia sconcertati: possibile che, appena iniziate le lezioni, si debba già interrompere la scuola per cinque giorni?», lo sfogo del papà di uno studente di Su Planu, Stefano Pala. «La decisione crea enormi disagi agli studenti e soprattutto alle famiglie, costrette da un giorno all’altro a riorganizzarsi», dice. E aggiunge: «Stiamo valutando un ricorso al Tar Sardegna contro il provvedimento».

La scuola

Dirigenza scolastica e Comune mettono le mani avanti. «Le derattizzazioni non possono essere preventive, vanno fatte quando viene accertata la presenza di topi», spiega il dirigente delle scuole di Su Planu Stefano Atzori. I roditori - nei due plessi del rione selargino - sono stati trovati nelle aule e negli uffici pochi giorni dopo il rientro dalla pausa estiva. «A quel punto abbiamo chiesto un sopralluogo della ProService, perché la priorità è garantire la sicurezza per gli studenti e tutto il personale scolastico».

Il Comune

Il sindaco Concu aggiunge: «A inizio settembre è stata effettuato un sopalluogo in tutte le scuole, volta a verificare che gli edifici fossero idonei da tutti i punti di vista. Ovviamente non è possibile prevenire in alcun modo la presenza di ratti, se non rispettando le normali regole igienico sanitarie alle quali siamo certi il personale scolastico sia attentissimo. Né si può richiedere un intervento alla Città metropolitana - unico ente preposto - senza alcun sospetto tangibile della presenza di topi». A Selargius non si tratta di casi isolati: è già successo più volte nell’asilo di Su Planu, in altre scuole nel resto della città, compreso il liceo Pitagora.

Monserrato e Quartu

Disagi anche nella sede di Monserrato dell’istituto tecnico “Scano”, in via Cabras, chiusa per topi da ieri sino a venerdì, come disposto dall’ordinanza emanata dal Comune di Cagliari dove c’è la sede centrale.Ma c’è anche l’esempio “virtuoso” di Quartu: dopo diverse serrate in passato per derattizzazione, quest’anno l’assessorato comunale alla Pubblica istruzione ha deciso di investire sulla prevenzione prima del via alle lezioni con un piano di verifiche a tutto tondo - insieme alla Città metropolitana - dentro le scuole e nei cortili. E per ora la situazione pare sotto controllo.

RIPRODUZIONE RISERVATA