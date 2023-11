Emergenza topi, la scuola chiude per una settimana 

Scuola chiusa per topi. La segnalazione della presenza di ratti nelle elementari di via Ariosto - a Su Planu - è arrivata in Comune nei giorni scorsi, inviata dai vertici dell’Istituto comprensivo che raggruppa le scuole presenti nel quartiere di Selargius.

Da qui la richiesta di intervento mandata al servizio disinfestazione della Città metropolitana dagli uffici del settore Ambiente del Municipio, che ha portato alla programmazione dell’intervento di derattizzazione svolto ieri mattina - dalle 8,30 alle 10,30 - dalla Proservice all’interno del plesso scolastico del rione selargino. Di fatto gli alunni che frequentano la scuola di via Ariosto torneranno in classe fra una settimana, direttamente sabato prossimo: l’istituto riaprirà infatti il 25 novembre, perché lo stabile - viene spiegato nell’ordinanza firmata dalla vice sindaca Gabriella Mameli - dovrà osservare un periodo di chiusura dopo il trattamento, dal 17 al 24 novembre, che comprende anche la pulizia post intervento. Nel documento viene imposta - da prassi - anche «la chiusura degli infissi esterni durante la disinfestazione e per almeno due ore dopo l’ultimazione della stessa», e «il divieto perentorio di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata per tutto il periodo del trattamento».

