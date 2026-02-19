Emergenza strade nel Mandrolisai, appello della Comunità montana 

La Comunità montana Gennergentu Mandrolisai lancia un appello per affrontare in modo risolutivo le criticità della rete viaria. Con una nota all’assessore regionale dei Lavori pubblici, ad Anas Sardegna e al presidente della Provincia di Nuoro, Alessandro Corona sollecita un incontro urgente a Sorgono. Al centro della richiesta, il deterioramento delle infrastrutture stradali che da tempo preoccupa amministratori e cittadini. Come segnalato a giugno, le strade subiscono un processo di usura per le condizioni climatiche. Inadeguate barriere di protezione e segnaletica verticale e orizzontale. Il territorio sarebbe l’unico a non aver beneficiato di risorse regionali sulla viabilità. (l. c.)

