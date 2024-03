Emergenza specchi stradali: «Si rischiano incidenti» 

Specchi stradali fuori posto o mancanti. Tanti i casi segnalati, come tra via Fiume e via Trieste, in piazzetta san Salvatore, dove lo specchio che aiuta gli automobilisti a rispettare la precedenza è scomparso. Un punto in pieno centro, dove non manca mai il traffico e come raccontano molti residenti spesso si è sfiorato l’incidente.

La situazione dura da qualche settimana. Spostandosi all’incrocio di via Michelangelo via Veneto, lo specchietto è presente ma girato dalla parte sbagliata, in modo da renderlo inutile. Stessa situazione tra via Montgolfier e via Oristano, dov’è completamente girato. Improbabile che ci sia dietro un atto di vandalismo, molto più facile che il responsabile sia il forte vento.

Tre problemi apparentemente banali ma che sono l’ingrediente per un disastro o comunque per un incidente come fa notare per esempio Mauro Bittichesu: «Così lo specchio è inutile e bisogna sporgersi molto nell’incrocio, correndo rischi. Spero che il Comune ne sia informato». E il Comune infatti lo sa, come garantisce Massimo Bullita, responsabile dell’Arredo urbano e vicesindaco: «La sostituzione degli specchi è già stata segnalata e l'ho ulteriormente sollecitata, la sostituzione avverrà a strettissimo giro».

