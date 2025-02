Emergenza spazi in cimitero: al via i lavori per 144 nuovi loculi 

Al via i lavori per la sistemazione di nuovi loculi nel cimitero di Selargius. In tutto saranno 144 gli ulteriori spazi per le sepolture, tutto finanziato con risorse regionali - 126mila euro - e inserito nell’ampliamento del camposanto di via Roma.

Di fatto si tratta del secondo stralcio funzionale definito dall’assessorato ai Lavori pubblici di piazza Cellarium, un intervento che consente al Comune di prevenire quell’emergenza tombe che spesso in passato si è verificata, e che rischiava di presentarsi anche stavolta: sino a pochi giorni fa i loculi vuoti ancora disponibili in cimitero erano infatti circa venti. Emergenza scampata quindi: da ieri l’impresa che si è aggiudicata l’appalto è al lavoro per sistemare i nuovi colombari nella parte nuova del camposanto. In attesa del prossimo step del maxi ampliamento nell’area cimiteriale di via Roma - bloccato per anni dalla guerra legale fra Comune e Asl sulla distanza fra camposanto e centro abitato - che alla fine consentirà di avere 4.304 loculi, 311 tombe a terra, 55 cappelle e 672 ossari. Non solo: ci saranno anche spazi per i defunti di altre religioni, che attualmente vengono tumulati nel cimitero di Cagliari.

