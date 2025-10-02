Emergenza sociale nell’ex asilo 

Il passato e il futuro, la fatiscenza e l’ex novo. Tra via Antonio Cicu e via Artiglieria corrono appena pochi metri ma la distanza è siderale se si parla di istituti scolastici. Mentre nel primo caso, un asilo, l’edificio stagna in stato di abbandono da anni, nel secondo procedono a grandi passi i lavori per la costruzione del Polo Montessori in città. Un’opera da 4 milioni e 667mila euro, dove 418mila vengono da un fondo del ministero dell’Economia, 61mila dal Comune, e il resto dal Pnrr. Soldi destinati a far sorgere un complesso per la primaria e la secondaria di primo grado, con aule flessibili e spazi condivisi per bambini dai 6 ai 14 anni. Zero risorse invece a favore dell’altra struttura nonostante il tentativo nel 2021, da parte dell’amministrazione comunale, di ottenerle dal governo.

Due velocità

Di quella mossa rimane una scheda per la candidatura ma nessun progetto, vista l’assenza di finanziamenti. Al contrario dell’asilo di via Quasimodo, nel quartiere di Monte Rosello, la cui proposta contestuale, venne invece accettata, portando alla realizzazione degli spazi che, tra qualche mese, verranno inaugurati. Il brutto anatroccolo di via Cicu intanto, caduto nell’oblio, si popola di creature che con l’infanzia hanno ben poco a che fare provocando allarme tra i residenti della zona de Le Conce. Urla e risse continue emergono come i sintomi dell’emergenza sociale in corso, in cui i protagonisti sono adulti che spesso si scontrano usando bastoni e cocci di vetro per marcare il territorio. Sono loro a vivere in modo abusivo nell’ex materna confermando l’adagio “A volte ritornano”. Perché in via Cicu gli interventi di sgombero da parte della polizia sono stati molteplici, con l’aggiunta di catenacci ai cancelli e all’ingresso per impedire un’altra, ennesima “invasione”. Serrature che sono però durate poco mentre da diversi mesi, da quelle aule dismesse provengono urla che fanno pensare al peggio. «Abbiamo sentito una donna- riferiscono gli abitanti- che urlava e piangeva». Davanti all’ingresso e lungo il perimetro abbonda poi la spazzatura che viene presa dai cassonetti vicini e, dopo una cernita, portata in loco connotando l’area come una discarica a cielo aperto. Il tutto mentre, a qualche passo di distanza, si lavora a un impianto avveniristico.

