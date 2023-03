«Emergenza sociale e sanitaria, non certo criminale» 

Di malamovida non vuol sentire parlare. Tanto meno di allarme criminalità. Ammette, perché bene la conosce, l’emergenza sociale e sanitaria che trova terreno fertile tra i ragazzi della Marina e non solo. Di piazza Yenne e dintorni. Di piazza Giovanni e del parco della Musica. Di Monte Urpinu. Luca Pisano, direttore del Master in Criminologia clinica e Psicologia giuridica Ifos, la mappa dei disagi del mondo giovanile cagliaritano l’ha ben chiara, così come i problemi che troppo spesso «si vorrebbero combattere con posti di polizia più o meno fissi, come più volte richiesto dai residenti del centro storico, comprensibilmente esasperati». Pisano non condivide però l’equazione forse dell’ordine-soluzione dei problemi. «Il fatto che ragazzi giovanissimi facciano uso di superalcolici o di marijuana è un fenomeno che non si può affrontare con l’invio di carabinieri e polizia. Questi sì fondamentali per fermare la vendita di vodka e Montenegro da parte di negozianti stranieri ma anche italiani», dice lo psicologo. «Avviene alla luce del sole. Chi consuma al tavolo, come accade in piazza Yenne, chi lo fa per strada come alla Marina o al parco della Musica dove esiste una vera promiscuità generazionale di adolescenti e giovani dediti al consumo di alcol e stupefacenti. Sapete come li chiamano i ragazzi della Marina per via della scarsa disponibilità economica? I gaggi, così li definiscono i benestanti frequentatori di piazza Yenne». La spartizione delle zone della movida o comunque dei ritrovi serali in città è dunque ancora una volta legata all’anacronistico ma evidentemente mai abbandonato concetto di classe sociale. Diversi portafogli, uguale emergenza.

Per Luca Pisano l’emergenza va affrontata. E un ruolo lo deve avere il Comune con la creazione di spazi di aggregazione ma anche favorendo i progetti degli educatori di strada. «Non sempre le famiglie sono in grado di gestire i figli, per questo la pubblica amministrazione deve programmare interventi importanti. Si era parlato spesso della Fiera, perennemente in stato di abbandono. Perché non trovare, in quell'area, spazi collettivi di aggregazione?».

RIPRODUZIONE RISERVATA