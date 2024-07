«Emergenza sicurezza, pochi carabinieri» 

A volte occorre addirittura un’ora prima che una pattuglia dei carabinieri arrivi sul posto. Non va meglio negli uffici delle stazioni locali, dove i cittadini spesso fanno la fila per presentare una denuncia o adempiere a semplici obblighi burocratici: da Capoterra a Domus de Maria l’organico a ranghi ridotti dei militari dell’Arma è diventato ormai un problema.

Capoterra

A Capoterra, cittadina di 24mila abitanti con un territorio particolarmente vasto, l’esiguo numero dei carabinieri si riverbera sulla sicurezza percepita per strada dai cittadini. Il sindaco, Beniamino Garau, parla di assenza dello Stato: «I carabinieri di Capoterra compiono ogni giorno uno straordinario lavoro ma è chiaro che non possono fare di più perché il loro numero non è adeguato a una cittadina come la nostra. Ho segnalato al prefetto più volte questa situazione durante le riunioni del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza: il problema è a monte, ed è da ricercare nella politica, che nel corso degli anni ha tagliato le risorse destinate all’Arma. Qualche settimana fa, quando due balordi all’uscita di un ristorante hanno preso a colpi di casco due persone, i carabinieri sono dovuti arrivare da Assemini. Qui, servirebbe un presidio costante, visto i crescenti casi di violenza domestica, e lo spaccio di droga».

Nella costa

A Pula, che d’estate passa da 7.400 residenti a 45mila, il problema è analogo, come spiega il sindaco, Walter Cabasino: «I carabinieri del paese, con il comandante in primis, lavorano tutti i giorni con grande dedizione, nonostante la mancanza di personale. Per l’estate abbiamo aumentato l’organico della polizia locale, composto – tra effettivi e ausiliari – da 12 agenti , che da quest’anno effettuano anche il turno di notte, ma l’assenza dei carabinieri è palese, e dà ai cittadini la percezione di una minore sicurezza».

A Domus de Maria, sarebbero addirittura disposti ad ospitare ulteriori carabinieri e le loro famiglie per dare manforte a quelli presenti tutto l’anno: «D’estate abbiamo bisogno di più forze dell’ordine - dice la sindaca, Concetta Spada - i carabinieri del paese sono encomiabili, ma, nonostante la presenza dei vigili, ci sono servizi come quelli che vengono garantiti in caso di una morte per annegamento, che può eseguire solo l’Arma. Se ce ne mandassero di più, saremmo pronti ad ospitarli anche in appartamento».

D’accordo la segreteria regionale del Sim, il sindacato dei carabinieri: «La situazione va avanti oramai da anni ed è maggiormente avvertita da chi opera sulla strada e con il pubblico, essendo questi reparti il front-office con i cittadini. Le stazioni sono oramai costrette a lavorare in emergenza e per le emergenze».

