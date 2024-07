«Emergenza sicurezza nel polo universitario» 

L’ultimo episodio, la settimana scorsa con le auto di studenti e dipendenti universitari danneggiate in viale Sant’Ignazio, non è stato un caso isolato. Per questo i rappresentanti degli studenti dei corsi di Scienze Politiche, Riccardo Mulas, e Giurisprudenza, Virginia Floris, di Azione Universitaria, hanno scritto al rettore, ai presidi delle facoltà e ai coordinatori del polo di Scienze economiche, giuridiche e politiche, interventi urgenti «per garantire più sicurezza».

I rappresentanti ricordano cosa è accaduto lo scorso venerdì: «Un uomo, in evidente stato di alterazione, diretto verso la mensa della Caritas, ha danneggiato alcune auto. È solo l’apice di numerosi episodi di criminalità e degrado ormai sempre più frequenti nella zona universitaria. Crediamo che la vita studentesca debba essere vissuta in un’atmosfera di massima serenità». Da qui la necessità di interventi urgenti che «consentano agli studenti di portare avanti il proprio percorso di studi in un clima di tutela e salvaguardia della persona e dei propri effetti personali. Riteniamo infatti che non vi sia una piena attuazione del diritto allo studio senza le fondamentali garanzie di sicurezza all’interno del contesto universitario».

In concreto, i rappresentanti di Azione Universitaria e gli studenti della facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche chiede «l’installazione di un sistema di videosorveglianza lungo il perimetro degli edifici universitari», la creazione di un «tavolo programmatico tra Università, istituzioni comunali e i rappresentanti delle forze dell’ordine per parlare della questione sicurezza», la presenza di un «presidio di forze dell’ordine nella zona universitaria e della mensa Caritas» e l’organizzazione «di un dibattito in assemblea tra il rettore, o un suo delegato, le istituzioni comunali, le forze dell’ordine e gli studenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA