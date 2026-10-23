Emergenza sicurezza, alleanza tra Comuni 

Le polizie locali ci sono. Anche gli agenti, ma pochi. Così le emergenze di sicurezza e controllo del territorio, in aumento nei piccoli Comuni, sono combattute con pochi operatori di giorno e non lo sono affatto dalle 20 o 21 fino al mattino: «Non abbiamo personale e le forze di polizia statali hanno lo stesso problema», sospira il sindaco di Sestu. Lo stesso Michele Cossa ha ospitato in Municipio la riunione di 14 Comuni della Città metropolitana di Cagliari e lo stesso ente di Area vasta (la prima mai organizzata), per fare fronte, appunto, comune nel rafforzamento di sicurezza e controllo del territorio. Con una richiesta alla Regione: «Ci aiuti a ottenere più agenti, prevenzione e una strategia per tutta l’Area metropolitana di Cagliari», riassume Cossa.

L’alleanza

All’incontro sestese hanno partecipato i sindaci Mario Puddu di Assemini , Beniamino Garau di Capoterra , Monica Cadeddu di Decimomannu , Maria Laura Orrù di Elmas , Francesca Fadda di Maracalagonis , Paola Ugas di Monastir , Tomaso Locci di Monserrato , poi l’assessora Rossana Perra di Quartu , il sindaco Pietro Pisu di Quartucciu , l’assessora Germana Cocco di San Sperate , il primo cittadino Gigi Concu per Selargius , ovviamente Michele Cossa (padrone di casa a Sestu ), Gigi Puddu per Settimo San Pietro e Barbara Pusceddu per Sinnai e anche in rappresentanza della Città metropolitana di Cagliari.

Le difficoltà

Il punto di partenza è: la sicurezza non ha confini comunali e non può essere affrontata da ciascun Municipio per conto proprio. I temi sul tavolo sono furti, vandalismo, spaccio di droga, degrado urbano, abbandono di rifiuti e illegalità nelle campagne. «Nella Città metropolitana la situazione preoccupa», ammonisce il sindaco sestese Michele Cossa: «La microcriminalità aumenta, l’età si abbassa, ci sono reati e disturbo, la vicinanza con il Centro migranti di Monastir che accoglie tantissime persone perbene e una minoranza di delinquenti che comunque ci sono. I Comuni non riescono ad assumere poliziotti locali e a istituire i turni serali. Inoltre si deve migliorare la collaborazione con le forze di polizia dello Stato».

L’appello

I 24 Comuni chiedono di poter fare la propria parte mettendo insieme risorse, competenze e capacità operative: «L’incontro è l’inizio di un percorso condiviso». Occorre rafforzare gli organici delle polizie locali con fondi di Regione e Stato, rivedere i vincoli per le assunzioni, organizzare un concorso unico per agenti nei Comuni dell’area, mettere in rete le polizie locali, investire nella prevenzione e un protocollo d’intesa tra Comuni e Città metropolitana.

Si attende una luce

La popolazione chiede sicurezza, ma i Municipi non sono in grado di garantirla per carenza di agenti e neanche i corpi dello Stato hanno operatori sufficienti, mentre la situazione della criminalità, soprattutto della microcriminalità, si aggrava. E così sulla sicurezza, «una condizione essenziale per la qualità della vita, della libertà delle persone e della vivibilità», ricorda Cossa, ora c’è un’alleanza dei “piccoli”. Che ora guardano alla “grande”: la Regione.

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