Emergenza siccità, stanziati 12 milioni per aiutare le aziende  

La minaccia di dimissioni in massa dei sindaci dell’alta Baronia e della bassa Gallura, legata alla gestione della crisi idrica da parte degli apparati della protezione civile regionali, è stata al momento congelata. L’intervento dell’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi è stato provvidenziale. E sempre ieri l’assessorato all’Agricoltura ha stanziano 12 milioni di euro per i consorzi di bonifica. Coldiretti Sardegna, all’indomani della massiccia manifestazione dei trattori sulle strade sarde, valuta positivamente le prime risposte della Regione ma chiede di accelerare su stato di calamità, voucher, burocrazia, ristori e danni alle infrastrutture.

La vertenza

«Il problema era legato al fatto che in occasione del summit della cabina di regia di circa un mese fa – commenta Salvatore Ruiu, sindaco di Posada che ha congelato le dimissioni – erano stati promessi 10 autobotti da parte di Forestas, per approvvigionare tutte le case coloniche rimaste a secco dopo la chiusura delle reti irrigue servite dal Maccheronis, per rafforzare il risparmio della poca risorsa idrica presente all’interno dello sbarramento artificiale di Torpè. Di fatto però ne era arrivata solo una e noi come sindaci ogni giorno venivamo bersagliati da centinaia di segnalazioni di protesta da parte delle utenze». L’assessora, spiegano i primi cittadini, sarebbe intervenuta per confermare le direttive a Forestas, affinché mettesse a disposizione i mezzi promessi.

I campi

Anche sul fronte agricolo la situazione si è fatta meno tesa. Previsti interventi economici per l’acquisto di foraggio e per le maggiori spese legate allo stato di grave emergenza. «Stiamo destinando circa 4 milioni e mezzo di euro - ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Gian Franco Satta ai microfoni di Videolina - che valgono circa 3 mila euro di contributo per azienda». Inoltre sono stati destinati altri 12 milioni di euro per i consorzi di bonifica dell’Isola, che si traducono in 800 mila euro per ciascuno degli enti idrici consortili. «Bene così - è il commento del presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale, Ambrogio Guiso - anche perché i sacrifici che stanno affrontando le aziende per le limitazioni irrigue, hanno prodotto un forte risparmio della quantità d’acqua attinta giornalmente dalla diga di Maccheronis (dove ieri erano stati misurati 6 milioni e 900 mila metri cubi invasati ndr ), passando dagli oltre 60 mila metri cubi di consumo quotidiani a circa 37 mila».

Coldiretti

«Bene le prime risposte dell’assessore regionale dell’Agricoltura ma si attendono conferme positive sulla deliberazione immediata dello stato di calamità ed emergenza per i territori colpiti dalla siccità, dei voucher per sostenere le spese delle aziende per l'acquisto di foraggi e soccorso idrico, oltre che interventi urgenti per far fronte agli ingenti danni alle colture orticole e frutticole e le foraggere in Sardegna», si legge in una nota di Coldiretti Sardegna che ieri ha chiesto un Ordine del giorno urgente al Consiglio regionale per sostenere le richieste arrivate dagli agricoltori e allevatori.

La perdita

Intanto a Posada a fare da contraltare al piano di risparmi idrici, c’è la solita perdita d’acqua che appare come fumo negli occhi per coloro che stanno vivendo i disagi legati alla siccità.

