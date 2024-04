Emergenza siccità, i coltivatori di riso sono in ginocchio  

Fare previsioni sulla prossima stagione è prematuro, con l’incognita meteo pronta a scombussolare ogni equazione sull’effettiva produttività. Nell’Oristanese, patria del riso sardo, si guarda al futuro con cauto ottimismo, ma soprattutto con la consapevolezza che la vera sfida, per rimanere competitivi sul mercato, è puntare su innovazione e ricerca. Scongiurato, almeno per il momento, il rischio di un’invasione di riso asiatico a dazio zero, grazie al fronte compatto degli eurodeputati che hanno sventato il tentativo della presidenza belga di eliminare la clausola di salvaguardia a tutela delle produzioni nazionali, resta da affrontare il nodo dei cambiamenti climatici.

Le cifre

Il 2023, per quanto abbia fatto registrare un aumento nella superficie di ettari coltivati (in provincia sono passati dai 3295 del 2021 agli attuali 3394) è stato segnato da un brusco calo delle produzioni. «Siamo passati dai 242mila quintali del 2022 ai 237mila dello scorso anno - evidenza Sandro Stara, responsabile dell’Ente Risi di Oristano - la resa è passata da una media di 66 a 62 quintali a ettaro». Un dato ben al di sotto delle previsioni che si attestavano attorno ai 280mila quintali. Il raffronto con il 2021 è ancora più grigio: nonostante i 180 ettari di superficie coltivata in meno, erano stati raccolti 257mila quintali, 20mila in più del 2023. Le ragioni sono note: «Nel 2022 a causa di una presenza diffusa di un lepidottero (Mythimna Unipuncta) che ha provocato una contrazione considerevole delle produzioni - spiegano dagli uffici di via Mattei -. Nel 2023 invece la raccolta è stata compromessa da condizioni climatiche avverse, con alte temperature nel periodo della fioritura e della maturazione».

Il danno

Non è solo quantitativo. «Purtroppo anche la qualità ne ha risentito - va avanti Stara - le temperature bollenti causano la frantumazione dei granelli». Dopo la riduzione di tre anni fa, resta stabile il numero delle aziende risicole nell’Isola: 71 in tutto, 65 in provincia di Oristano, 6 nel Sud Sardegna. La vera novità riguarda la scelta dei gruppi varietali, con un’impennata del riso lungo B (1575 quintali) e un progressivo decremento del tondo (1333 quintali) e del lungo A (571 quintali a fronte dei 1049 del 2021). Per quel che riguarda il collocamento del prodotto, circa il 5% viene trasformato e commercializzato in Sardegna dall’unica riseria presente e da diverse aziende agricole che da alcuni anni hanno intrapreso la strada della commercializzazione del prodotto aziendale. Il resto viene in parte destinato ad aziende di trasformazione, principalmente del nord Italia e in parte inviato verso ditte sementiere. La bassissima percentuale che resta nei confini isolani non meraviglia l’Ente Risi: «Qui non c’è una radicata tradizione culinaria legata al riso. Ultimamente, però, molti ristoranti stanno cercando di valorizzare il prodotto attraverso i propri menù».

Innovazione

Questa è la vera sfida. «Siamo agli albori dell’evoluzione assistita, fondamentale per accelerare i processi di incrocio delle varietà - conclude Sandro Stara - Queste tecniche consentiranno di portare a un livello qualitativo superiore le specie già eccellenti dal punto di vista organolettico, ma che presentano handicap a livello agronomico». Colture più resistenti a siccità e parassiti e minor utilizzo di pesticidi, dunque, per contrastare la concorrenza di prodotti “stranieri” che hanno standard ambientali e qualitativi in molti casi discutibili.

