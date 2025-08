Emergenza sepolture, via libera per altri 144 loculi 

Il Comune di Samassi ha approvato le delibere relative alla realizzazione di due nuovi lotti di loculi nel cimitero comunale. Si tratta di due interventi da 72 loculi ciascuno. A spiegarlo è la sindaca Beatrice Muscas: «Abbiamo suddiviso l’intervento in due lotti, uno dei quali finanziato interamente con fondi comunali, perché c’era urgenza e abbiamo deciso di intervenire subito con risorse nostre. L’altro è stato candidato a un bando regionale».

Il primo lotto prevede un investimento di circa 200mila euro e partirà a breve: «Abbiamo individuato un professionista, affidato e realizzato il progetto, e ora dobbiamo fare la gara per individuare la ditta. Vogliamo partire velocemente perché i loculi attualmente disponibili sono pochi». La realizzazione del secondo lotto, invece, dipenderà dall’esito del bando regionale: «È stato pubblicato un bando della Regione, con scadenza 30 settembre, e in settimana invieremo la nostra richiesta. Ci sono tanti Comuni che partecipano, ma abbiamo fatto un progetto esecutivo completo e previsto un cofinanziamento. Pensiamo di avere buone possibilità: se non rientriamo tra i primi, potremmo essere ammessi nella seconda fase. Abbiamo puntato molto su questo intervento – conclude la sindaca – perché anche realizzando i 72 loculi con fondi comunali a breve si ripresenterebbe lo stesso problema».

Eventuali economie, derivanti ad esempio da ribassi delle ditte incaricate, saranno utilizzate per la realizzazione di ulteriori loculi.

RIPRODUZIONE RISERVATA