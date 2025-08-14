Emergenza sepolture, sì del Consiglio a 120 nuovi loculi 

Nel cimitero di Baccu Narboni, alla periferia di Sinnai, saranno presto realizzati centoventi nuovi loculi: la decisione è stata approvata all’unanimità, con il voto favorevole di maggioranza e minoranza, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. Per finanziare l’opera è stata necessaria una variazione al bilancio di previsione; il progetto dovrebbe essere completato entro i prossimi mesi.

L’ordine del giorno, illustrato dalla sindaca Barbara Pusceddu, ha sottolineato l’urgenza dell’intervento, dovuta alla carenza di posti sia nel nuovo cimitero sia in quello storico di via Roma. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Lebiu, Loi, Giglio, Leoni, Zucca, Mallocci, Tremulo, Simoni e Usai.Il consigliere di “Sinnai libera”, Aldo Lobina, ha richiamato l’attenzione anche sulla necessità di incentivare la pratica della cremazione, da sviluppare in collaborazione con i Comuni vicini, per ridurre il consumo di suolo.

Negli ultimi anni a Baccu Narboni sono stati costruiti centinaia di loculi, ma altrettante sono state le traslazioni dal vecchio camposanto, dove per anni alcune salme erano state tumulate in loculi provvisori o di proprietà privata. Una condizione di emergenza continua, che ha spinto l’amministrazione a reperire nuovi fondi attraverso la variazione di bilancio. Le risorse stanziate serviranno, come annunciato, a realizzare i nuovi loculi già entro l’anno.

