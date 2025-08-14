VaiOnline
Sinnai.
15 agosto 2025 alle 00:48

Emergenza sepolture, sì del Consiglio a 120 nuovi loculi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel cimitero di Baccu Narboni, alla periferia di Sinnai, saranno presto realizzati centoventi nuovi loculi: la decisione è stata approvata all’unanimità, con il voto favorevole di maggioranza e minoranza, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. Per finanziare l’opera è stata necessaria una variazione al bilancio di previsione; il progetto dovrebbe essere completato entro i prossimi mesi.

L’ordine del giorno, illustrato dalla sindaca Barbara Pusceddu, ha sottolineato l’urgenza dell’intervento, dovuta alla carenza di posti sia nel nuovo cimitero sia in quello storico di via Roma. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Lebiu, Loi, Giglio, Leoni, Zucca, Mallocci, Tremulo, Simoni e Usai.Il consigliere di “Sinnai libera”, Aldo Lobina, ha richiamato l’attenzione anche sulla necessità di incentivare la pratica della cremazione, da sviluppare in collaborazione con i Comuni vicini, per ridurre il consumo di suolo.

Negli ultimi anni a Baccu Narboni sono stati costruiti centinaia di loculi, ma altrettante sono state le traslazioni dal vecchio camposanto, dove per anni alcune salme erano state tumulate in loculi provvisori o di proprietà privata. Una condizione di emergenza continua, che ha spinto l’amministrazione a reperire nuovi fondi attraverso la variazione di bilancio. Le risorse stanziate serviranno, come annunciato, a realizzare i nuovi loculi già entro l’anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto

l A. Carta
Il focus

Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna

Negli hotel di Villasimius e Pula qualche camera è restata vuota 
Gianni Agus Ivan Murgana
L’incidente

Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista

La vittima è Maurizio Molfino, 70 anni: di origini lombarde, risiedeva a Castelsardo 
Mariangela Pala
Cronaca

L’ultimo saluto al soccorritore

Don Antonio Mura: «Vicini alla famiglia anche solo con il silenzio» 
Angelo Cucca
Buddusò.

Un uomo sospettato per il delitto

Andrea Busia
L'intervista

«Il buon gusto e la parsimonia mi hanno salvato»

Nanni Fodde, patriarca dell’Acentro, si racconta: l’azienda, la famiglia e lo sguardo su 100 anni di vita 
Alessandra Carta
Eolico

Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi»

Il Presidio del Popolo Sardo attacca: «Fuori dall’Isola i nuovi pirati del mare» 
Santina Ravì
L’emergenza

L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia

Le piazzole invase da gomme, batterie d’auto, bottiglie di birra 
Gianfranco Locci RIPRODUZIONE RISERVATA  