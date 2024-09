Emergenza scarafaggi, via alle disinfestazioni 

Si moltiplicano le segnalazioni in tutta la città sulla presenza di scarafaggi. Per questo la Proservice, su programmazione della Città Metropolitana, effettuerà una disinfestazione in diverse zone il 4 settembre e l’11 settembre dalle 8,30 alle 12,30.

Il quattro settembre sarà interessata via Giulio Cesare, mentre l’11 settembre si procederà con i vicoli di via Giulio Cesare, via Aureliano, via Alessandro Severo, via Tito Sempronio Gracco, via Traiano e via Adriano, inclusi appunto i vicoli.

Si ricorda di lasciare liberi i pozzetti fognari e di allontanare biancheria, erbe aromatiche, giocattoli e animali domestici dalle aree interessate. Durante e per 30 minuti dopo il trattamento bisogna evitare il transito nelle zone interessate. È consigliato inoltre chiudere gli scarichi domestici e versarvi un prodotto disinfestante per prevenire la fuga di insetti.

