Emergenza sbarchi, nell’Isola servono centri d’accoglienza 

La speranza, in piazza Palazzo, è che questa nuova procedura abbia un esito migliore rispetto a quello della precedente. A novembre aveva aderito una sola associazione, la Amal Sardegna-Marocco, che aveva messo a disposizione 28 posti a San Gregorio. L’incentivo, stavolta, è tutto nelle somme che saranno erogate agli enti che decideranno di mettere a disposizione un centro di accoglienza straordinaria per richiedenti protezione internazionale. Sei mesi fa lo Stato proponeva 24,57 euro per ogni migrante ospitato in un’abitazione e 29,30 se si trattava di centri collettivi. In più c’erano 150 euro per il kit di primo ingresso e 5 euro per le schede telefoniche. Somme che dagli operatori del settore erano considerate troppo esigue: le critiche erano arrivate anche dal numero uno della Caritas a Cagliari, don Marco Lai. Ora le cifre da erogare sono cresciute, e non di poco. Nel nuovo avviso si parla di 28,09 euro se lo straniero sarà accolto in abitazione e di 33,53 in caso di centri maggiori. La contropartita in denaro quindi lievita e torna (quasi) ai livelli del periodo nel quale l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, ora vicepremier, parlava di «business dell’immigrazione».

Il nuovo bando è stato pubblicato lo scorso 28 aprile. L’indagine esplorativa parte da una premessa: «A seguito del consistente incremento del numero dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale che sbarcano nei porti italiani», scrivono dall’ufficio del Viminale nel capoluogo, «si è determinata l’indifferibile esigenza di incrementare la capacità di accoglienza anche a livello provinciale». La pressione migratoria è sempre più elevata e nel territorio del Cagliaritano «il numero dei posti immediatamente disponibili nel sistema di accoglienza gestiti da operatori economici con i quali sono già in essere le convenzioni per i servizi in argomento si è rivelato al momento insufficiente a garantire le crescenti richieste di ospitalità».

Quasi 41mila arrivi in quattro mesi. Nello stesso periodo del 2022 erano stati appena 10.188. Rischiano il collasso i centri di prima accoglienza sulla frontiera dell’immigrazione verso l’Italia, Lampedusa su tutti. E scattano i piani di redistribuzione su tutto il territorio nazionale. La Prefettura di Cagliari cerca strutture dove far alloggiare i migranti che verranno dirottati in Sardegna. E nell’ultimo avviso di manifestazione di interesse alza il prezzo, per evitare che il bando vada deserto: per ogni ospite accolto lo Stato è pronto a erogare quasi 35 euro. L’emergenza è alta, il tempo stringe: emerge anche dalle parole usate e dai termini imposti nella documentazione ufficiale.

Il bando

Il rialzo

I numeri

Le candidature devono arrivare in tempi brevi. La scadenza è stata fissata per il 10 maggio. E viene richiesta la «immediata disponibilità di strutture sul territorio». La Sardegna, stando agli accordi, potrebbe arrivare a dover accogliere il 3 per cento dei migranti presenti sul territorio nazionale. Stando alle ultime rilevazioni, al momento da questa parte del Tirreno vengono gestiti appena 1.642 stranieri. Di questi, quasi 1400 sono nelle strutture gestite dal sistema della Prefettura.

