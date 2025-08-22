VaiOnline
Aeronautica.
23 agosto 2025 alle 00:26

Emergenza sanitaria, neonato trasferito a bordo di un volo militare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ponte aereo d’emergenza per un neonato di dodici giorni, in gravi condizioni di salute e ora ricoverato all’ospedale di San Donato Milanese, dove esiste un centro specializzato in grado di fornirgli l’assistenza di cui ha bisogno. Il trasferimento da Cagliari a Milano è avvenuto a bordo di un Gulfstream G-650A del 31° Stormo di Ciampino.

Il volo sanitario dell’Aeronautica militare è stato attivato dalla Sala situazioni di vertice dello Stato maggiore dell’Aeronautica, dopo la richiesta della Prefettura di Cagliari. L’aereo è atterrato a Linate, dove il piccolo paziente è stato affidato alle cure dei medici.

Attraverso questi interventi, l’Aeronautica militare conferma il proprio ruolo al servizio della collettività, garantendo un supporto vitale per chi si trova in situazioni di emergenza. Il volo di ieri è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo per garantire questo genere di interventi da parte degli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Basket.

Dinamo al fianco di Polonara

l Marras, C.A. Melis
Il focus

Effetto dazi sull’Isola: «Per le aziende perdite da 25 milioni all’anno»

Pesanti penalizzazioni per l’agroalimentare sardo Sassari e Nuoro tra le province più colpite in Italia 
Alessandra Carta
Le guerre

Mosca-Kiev, gelo sul vertice E la Casa Bianca si sfila

Negoziati, la Cina disposta a «svolgere un ruolo costruttivo» 
Il giallo

Omicidio di Buddusò: la fuga, l’imboscata e il mistero del Sirai

L’avvocato: «Nessuna denuncia sull’aggressione di Flumentepido» 
Andrea Artizzu
Le indagini.

Caccia al killer, stretta finale

Andrea Busia
La vicenda

Polonara torna a Sassari: la Dinamo vuole scrivere una fiaba col lieto fine

Contratto all’azzurro che sta lottando contro la leucemia «Giocherà non appena sarà guarito: noi lo aspettiamo» 
Giampiero Marras