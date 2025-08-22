Emergenza sanitaria, neonato trasferito a bordo di un volo militare 

Ponte aereo d’emergenza per un neonato di dodici giorni, in gravi condizioni di salute e ora ricoverato all’ospedale di San Donato Milanese, dove esiste un centro specializzato in grado di fornirgli l’assistenza di cui ha bisogno. Il trasferimento da Cagliari a Milano è avvenuto a bordo di un Gulfstream G-650A del 31° Stormo di Ciampino.

Il volo sanitario dell’Aeronautica militare è stato attivato dalla Sala situazioni di vertice dello Stato maggiore dell’Aeronautica, dopo la richiesta della Prefettura di Cagliari. L’aereo è atterrato a Linate, dove il piccolo paziente è stato affidato alle cure dei medici.

Attraverso questi interventi, l’Aeronautica militare conferma il proprio ruolo al servizio della collettività, garantendo un supporto vitale per chi si trova in situazioni di emergenza. Il volo di ieri è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo per garantire questo genere di interventi da parte degli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.

