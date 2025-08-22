VaiOnline
Sestu.
23 agosto 2025 alle 00:26

Emergenza sanitaria finita, domani riapre il cimitero 

Dopo alcuni giorni di chiusura forzata, il cimitero di Sestu tornerà ad accogliere i visitatori a partire da domani. La sospensione delle visite, decisa martedì 19 in via precauzionale, si era resa necessaria a seguito del riscontro di un fenomeno di percolazione alla base di un blocco di loculi, che aveva sollevato preoccupazioni sul piano igienico-sanitario.
Diversi cittadini, recatisi in cimitero lo stesso martedì, avevano trovato affisso un avviso che informava della chiusura. Subito dopo la segnalazione del personale e il sopralluogo tecnico, l’amministrazione aveva disposto la chiusura al pubblico e avvisato la Asl, competente in materia.
Nei giorni successivi si è provveduto alle operazioni di bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata, che hanno permesso di circoscrivere rapidamente il problema.

L’iter è stato completato come previsto e i tempi di chiusura sono stati contenuti al minimo indispensabile, considerando anche le 48 ore obbligatorie che devono intercorrere tra il termine delle lavorazioni e la riapertura.

Ora la struttura è nuovamente accessibile in condizioni adeguate e, da domenica, i cittadini potranno tornare a far visita ai propri cari, dopo un’attesa inevitabile ma necessaria per garantire la sicurezza.

