Uras.
22 agosto 2025 alle 00:40

Emergenza sanitaria, è rivolta 

La disperazione dei cittadini senza assistenza sanitaria aumenta e c’è chi sta decidendo di protestare in strada. Ma anche il sindaco non rimane alla finestra: ieri dal Municipio è partita una dura nota rivolta all’assessore regionale alla Sanitàe al commissario dell’Asl 5. L'oggetto della richiesta è chiaro: «Implementazione della copertura sanitaria necessaria alla comunità».

L’emergenza

A Uras l'emergenza sanitaria non si placa dal primo agosto, giorno in cui è andato in pensione il dottor Aldo Rizzetto che assisteva 1.500 pazienti. Ora c'è solo l'Ascot ma i turni, come denunciano i cittadini, non sono sufficienti a coprire le esigenze del paese. E come se non bastasse giorni e orari di apertura dell’Ambulatorio straordinario di comunità, al quali si possono rivolgere anche i residenti di San Nicolò d’Arcidano, cambiano di settimana in settimana.

La nota

Il sindaco, Samuele Fenu, non solo chiede più assistenza ma ricorda anche tutti i disagi che i cittadini vivono fuori dall'ambulatorio di via Marconi, nonostante la presenza di un gazebo installato due giorni fa dal Comune: «Risulta completamente inadeguato a fronteggiare la situazione in termini di spazi e dotazione di adeguati sistemi di climatizzazione che possano rendere meno sofferta l'attesa - si legge nel documento - Aver provveduto ad aggiungere posti a sedere e dispensare bottigliette d'acqua a quanti soffrono per l'afa, non è abbastanza». Fenu sottolinea che «abbiamo bisogno di maggiore copertura oraria da parte del personale medico. Il 14 agosto abbiamo inoltre inviato una richiesta di ristrutturazione e adeguamento urgente dello stabile dato l’aumento esponenziale dell’afflusso di utenti e visto le barriere architettoniche presenti. Se la situazione non cambia saremo costretti a manifestare».

I cittadini

«Ciò che sta accadendo è gravissimo, non solo l’ambulatorio non è in grado di ospitare tutti i cittadini ma ci sono anche tante persone allettate che hanno bisogno di assistenza – denuncia Laura Dessì, portavoce del gruppo “La voce di Uras” - Come fanno i pochi medici nelle poche ore a disposizione a recarsi anche nelle case? Spero che qualcuno intervenga, altrimenti protesteremo in strada».

