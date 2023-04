Emergenza sanità e strade nel messaggio del vescovo 

Un messaggio di speranza ma anche un’esortazione all’impegno per risolvere le tante emergenze del territorio nella lettera diffusa in occasione della Pasqua dal vescovo di Tempio monsignor Sebastiano Sanguinetti. «“Cristo è risorto dai morti, a tutti ha donato la vita”. Questo è il messaggio della Pasqua, sempre attuale con la sua efficacia di grazia e di speranza. Un messaggio di cui ha urgente bisogno questo tempo di profondi e sconvolgenti eventi». Dalla guerra in Ucraina alle violenze di tutti i giorni, alla voragine della natalità, il vescovo dedica la sua attenzione alle emergenze globali per poi soffermarsi su quelle di casa.

«Come pastore di questo territorio - scrive – non posso non sottolineare qualche situazione di grave disagio che ha bisogno di risposte immediate. Il primo riguarda il tema della sanità, che sempre più si dimostra incapace di rispondere ai bisogni primari ed essenziali della gente, soprattutto dei più poveri. Alle croniche carenze dei tre ospedali (Olbia, Tempio, La Maddalena) si aggiunge il serio rischio di chiusura del Mater Olbia, sul quale era riposta tanta speranza del territorio e non solo. Il secondo riguarda la viabilità: i dieci anni di interruzione della strada di Monte Pino che collega Olbia con Tempio, di cui non si conoscono i tempi di riapertura e la grande incompiuta rappresentata dalla nuova strada che dovrebbe collegare Olbia con la Costa Nord della Gallura. Ritardi incomprensibili e non più giustificabili, che dovrebbero scuotere la coscienza di tutti, cittadini ed istituzioni».

«La Santa Pasqua, – conclude il vescovo – pertanto, sia monito e stimolo ad essere tutti costruttori di pace, di prossimità e di equità sociale».

