Emergenza sanità, conferenza con il manager 

Oggi a Lanusei la prima conferenza socio sanitaria alla quale partecipa il nuovo manager dell’Asl Ogliastra, Andrea Fabbo. È l'occasione per fare il punto su quanto osservato in poco più di un mese alla guida dell’azienda sanitaria e per avviare un confronto con i rappresentanti del territorio. E su come intende muoversi in una situazione tutt’altro che rosea per un territorio che paga un isolamento non solo geografico. È prevista la partecipazione della presidente della Regione, Alessandra Todde, che ha assunto l’interim della Sanità.

All’ordine del giorno della conferenza, convocata dal presidente della conferenza Davide Burchi, la situazione dell’ospedale e del territorio con tante questioni spinose. «Per noi la priorità è che venga garantita la piena funzionalità dei servizi - afferma Burchi - ciò che ci sta a cuore è il punto nascita. Vogliamo capire cosa si può fare per la riapertura». I punti però sono tanti: «La possibilità di realizzare una foresteria, così da rendere la struttura più attrattiva per i professionisti sanitari, la carenza di personale con reparti come Cardiologia attualmente in sofferenza. Rafforzare la rete formativa e servizi aggiuntivi per i dipendenti Asl, favorendo una maggiore integrazione di attività e colmando i gap, anche economico».

