VaiOnline
Lanusei.
16 febbraio 2026 alle 00:29

Emergenza sanità, conferenza con il manager 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi a Lanusei la prima conferenza socio sanitaria alla quale partecipa il nuovo manager dell’Asl Ogliastra, Andrea Fabbo. È l'occasione per fare il punto su quanto osservato in poco più di un mese alla guida dell’azienda sanitaria e per avviare un confronto con i rappresentanti del territorio. E su come intende muoversi in una situazione tutt’altro che rosea per un territorio che paga un isolamento non solo geografico. È prevista la partecipazione della presidente della Regione, Alessandra Todde, che ha assunto l’interim della Sanità.

All’ordine del giorno della conferenza, convocata dal presidente della conferenza Davide Burchi, la situazione dell’ospedale e del territorio con tante questioni spinose. «Per noi la priorità è che venga garantita la piena funzionalità dei servizi - afferma Burchi - ciò che ci sta a cuore è il punto nascita. Vogliamo capire cosa si può fare per la riapertura». I punti però sono tanti: «La possibilità di realizzare una foresteria, così da rendere la struttura più attrattiva per i professionisti sanitari, la carenza di personale con reparti come Cardiologia attualmente in sofferenza. Rafforzare la rete formativa e servizi aggiuntivi per i dipendenti Asl, favorendo una maggiore integrazione di attività e colmando i gap, anche economico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Olimpiadi milano cortina

Brignone e Vittozzi, oro d’Italia

l Nello sport
I sindaci aprono alla proposta di adozione dell’articolo 3 dello Statuto nei piani urbanistici comunali

«Nei Puc le barriere contro l’assalto»

Anci e Cal: percorso da approfondire. Villasimius studia come inserire subito le nuove norme 
Lorenzo Piras
Maltempo

Dodici persone salvate dalla piena del fiume

Esonda il Rio Mannu, la Nurra finisce sott’acqua: allerta meteo regionale prorogata fino alle 15 di oggi 
Mariangela Pala Emanuele Floris
La Sartiglia

Le stelle dei Contadini sulla città

Oristano, 14 centri in via Duomo. A segno anche su segundu e la moglie 
Valeria Pinna
La vestizione.

Un’ora e mezza tra tensione e sorrisi

Sara Pinna
Il caso

In un box di plastica il cuore da trapiantare

Polemiche per le modalità di trasporto dell’organo, il bimbo resta grave 
Bergamo

Tenta di rapire una bimba al market

I genitori: «Attimi di terrore». La piccola di un anno e mezzo ha un femore fratturato 
Palestina

Gaza, il board di pace scalda i motori

Adesione dell’Italia, domani la relazione di Tajani alla Camera 