Emergenza sangue, via alle donazioni 

Anche Quartu cerca di dare il suo contributo per far fronte alla carenza di sangue nell’Isola, problema che si ripresenta puntualmente ogni anno durante l’estate. “Dona sangue, dona vita”, è lo slogan della campagna di sensibilizzazione lanciata dall’associazione Rinascita in collaborazione con l’Avis, che partirà il prossimo 11 agosto all’ingresso del centro commerciale Le Vele con una raccolta extra di sangue dalle 17 alle 21.

«La Sardegna è in emergenza sangue, e anche Rinascita deve fare la sua parte», si legge nella locandina che pubblicizza l’iniziativa. «C’è necessità di sangue soprattutto per i bambini del Microcitemico», l’appello lanciato dal sindaco Graziano Milia ai quartesi e non solo, «non giriamoci dall’altra parte e ognuno dia il suo contributo a favore di tante persone che hanno bisogno», aggiunge. L’iniziativa proseguirà per tutto il mese di agosto - anche il 19 e il 25 - e a settembre con tre date già certe per la donazione a bordo dell’autoemoteca: il 15, il 22 e il 29.

Un’emergenza che da settimane preoccupa. Proprio alcuni giorni fa è stato il presidente regionale dell’Avis Vincenzo Dore a lanciare l’allarme riferendosi ai tanti pazienti bisognosi di sangue che però scarseggia: a partire dai talassemici, che nell’Isola sono più di mille, sino al problema degli interventi chirurgici in alcuni casi rinviati proprio per carenza di sacche di sangue disponibili. C’è anche la campagna di sensibilizzazione della Regione, e diversi Comuni mobilitati, fra i quali Quartu che per la prossima settimana ha fissato il primo appuntamento con la donazione.

