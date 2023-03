Emergenza sangue, patto con militari e forze dell’ordine 

Promuovere, sensibilizzare e incentivare le donazioni di sangue. Questo l’obiettivo dell’alleanza siglata ieri dall’Avis Sardegna, nella propria sede di via Talete, con Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Marina Militare, Capitaneria di Porto, Anci, assessorato regionale alla Sanità, Carabinieri, Vigili del fuoco e Comune.

Un progetto che nasce con l’obiettivo di incentivare le donazioni del sangue sia tra le proprie fila che tra la popolazione e di ridurre sempre di più le dipendenze di sangue da altre regioni, sebbene quest’anno la Sardegna abbia avuto un aumento considerevole delle donazioni. «Nonostante l’incremento - spiega il presidente Avis Regionale Vincenzo Dore - ancora non siamo autosufficienti. Oggi, circa 1150 talassemici hanno necessità di sangue per le trasfusioni periodiche, con il fabbisogno regionale che si attesta a 107mila sacche l’anno, di cui circa 25mila che vengono importate da altre regioni come Piemonte, Lombardia e Veneto. Il sangue non può essere prodotto in laboratorio, può essere solamente donato da persone generose. È necessaria quindi una forte azione congiunta da parte di tutto il sistema per rafforzare la sensibilizzazione, perché donare il sangue è un atto d’amore».

Un’autosufficienza che sino a qualche anno fa sembrava un’utopia, come sottolineato dai vertici Avis, ma che nel giro di cinque anni potrebbe diventare realtà. In particolare ha reso un quadro chiaro della situazione il direttore dell’Avis, Mariano Argiolas: «Il mio ringraziamento – ha detto – è da parte dei pazienti che nel corso degli anni hanno visto un aumento dell’aspettativa di vita, passata dai 30 anni a un’età pari a quella media. Per questo grande traguardo dobbiamo ringraziare le migliaia di donatori che hanno permesso questo. Contiamo inoltre, di ridurre il fabbisogno di sangue grazie ad un nuovo farmaco introdotto di recente, che consentirà ai pazienti talassemici di fare una trasfusione ogni 2 mesi invece degli attuali 20 giorni». Negli interventi dei rappresentanti istituzionali, è emersa una grande soddisfazione per i risultati raggiunti grazie a una rete creata per sopperire ai bisogni sanitari e sociali. Insieme e uniti per creare un valore aggiunto.

