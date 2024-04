Emergenza sangue, la Guardia di Finanza mobilita i suoi uomini  

Le Fiamme Gialle hanno risposto con una grande partecipazione all'accorato appello dei centri trasfusionali dell'Isola. La carenza di sangue infatti, è ancora a livelli di guardia in Sardegna e in città in particolare. Nell’anno nel quale si celebra il 250esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, nella caserma “Efisio Satta”, sede del comando regionale Sardegna, i finanzieri hanno rinnovato l’appuntamento dedicato alla campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue.

La raccolta, realizzata in collaborazione con l'Avis, rientra nelle iniziative contemplate dal protocollo di intesa tra il comando regionale della Guardia di Finanza e l’associazione di donatori con l’obiettivo di dare un proprio contributo a quanti vedono la propria sopravvivenza legata alla disponibilità di sangue. Lo scorso anno il gruppo donatori Fiamme Gialle ha raccolto più di 100 sacche. Il comandante regionale, generale di brigata Claudio Bolognese, ha evidenziato che «la donazione è un capitale sociale, un atto di gratuità per lo sviluppo della cultura dell'altruismo e della generosità e che l'iniziativa sarà presto riproposta anche negli altri reparti della Guardia di Finanza in Sardegna affinché la generosità sia di routine, perché il sangue serve, sempre e a tutti».

