Emergenza sangue, crollo delle donazioni 

In Sardegna cresce l’allarme per le donazioni di sangue. Nel 2023 il numero di nuovi donatori è calato del 23% rispetto all’anno precedente, passando da 19.417 a 16.988 unità.

Una contrazione diventata una costante negli anni, ancora più preoccupante considerando che il calo si registra soprattutto nelle fasce d’età più giovani, le stesse che dovrebbero garantire il ricambio generazionale in una regione non autosufficiente dal punto di vista trasfusionale. Senza l’aiuto di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto, l’Isola non sarebbe in grado di coprire il fabbisogno di sangue dei pazienti. Ma anche sul territorio nazionale i donatori sono mediamente over 45.

Emergenza

«Il periodo Covid ha causato un allontanamento, ecco perché è fondamentale intercettare la fascia d’età tra i 18 e i 35 anni, coinvolgendo tutti coloro che prima erano donatori e quelli che potranno diventarlo. Ricordiamo che la donazione di sangue è un atto d’amore gratuito che salva la vita, si stima che in Italia 630 mila persone l’anno vengano salvate dalle trasfusioni», è l'appello della direttrice generale dell’Arnas Agnese Foddis a margine del concerto di solidarietà tenutosi ieri nell’atrio principale dell’ospedale San Michele, in occasione della ventesima Giornata Mondiale del donatore di sangue promossa dall’Oms. Un evento per ringraziare i donatori della loro generosità e sensibilizzare sul tema.

I numeri

«Ad oggi come centro trasfusionale del Brotzu distribuiamo 56 mila unità di sangue all’anno per rifornire Cagliari e l’hinterland, ma ne produciamo soltanto 30 mila. Le restanti dobbiamo importarle», riferisce la direttrice del servizio Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell’ospedale, Giulia Fadda.

Una condizione di difficoltà che con l’arrivo dell’estate potrebbe diventare piena emergenza: «Nei mesi estivi si verifica un calo fisiologico delle donazioni che ci metterà seriamente in crisi, stiamo cercando di prevenire ma ci aspettiamo momenti di estrema criticità». A questo proposito, il centro ha già attivato delle campagne per entrare in contatto con i giovani. «Stiamo andando nelle scuole e nelle società sportive a parlare con i ragazzi per far conoscere il problema. Non si può parlare di scarso interesse ma di poca conoscenza della questione, ci sono tante persone in cui è vivo il senso di solidarietà ma non sempre si sa come incanalarlo», continua la dottoressa Fadda.

I talassemici

Se le trasfusioni sono fondamentali per trattare diverse patologie, dalle insufficienze renali croniche alle leucemie, sull’Isola ad averne bisogno sono soprattutto i pazienti talassemici, che per sopravvivere necessitano di 25 trasfusioni al mese. Al momento sono circa un migliaio i pazienti in cura al Brotzu che devono affidarsi alla solidarietà altrui. «Con un gesto di 15-20 minuti ai talassemici vengono donati giorni e mesi di vita», spiega la vicepresidente dell’associazione ThalassAzione Graziella Secci, intervenuta ieri prima dell’inizio del concerto.

