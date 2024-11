Emergenza sangue, c’è l’autoemoteca 

Anche quest’anno, un’importante mattinata di solidarietà a Monserrato. Oggi, dalle 8.30 alle 12, in via San Lorenzo arriva l’autoemoteca, il veicolo con cui Avis darà la possibilità a chi lo vorrà di donare il proprio sangue, azione fondamentale vista la carenza e l’elevato numero di talassemici in Sardegna.

L’iniziativa era arrivata in città nel 2019, ed è organizzata dalla consigliera Manuela Ambu in collaborazione con il vicepresidente di Avis Cagliari Andrea Angioni. «Donare è un gesto umano, di grande solidarietà, che non costa nulla ed è sicuro», le parole di Ambu. Sono già 22 le prenotazioni effettuate, ma la donazione è consentita a tutti coloro che desiderano avvicinarsi. Pronta una serie di gadget per ringraziare della generosità. I requisiti fondamentali sono di essere in buona salute, pesare almeno 50 chili e avere tra i 18 e i 65 anni.

