«Emergenza salari, la Bce intervenga»  

Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, mette in guardia dai rischi di una rincorsa tra costo del lavoro e inflazione e dalle conseguenze che potrebbe innescare anche a Francoforte. «Se dovessero comparire segnali di una spirale salari-prezzi e le aspettative di inflazione diventassero insufficientemente ancorate, un ulteriore e significativo inasprimento della politica monetaria sarebbe certamente giustificato», avverte intervenendo davanti agli studenti del Warwick Economics Summit di Londra, con una lezione dal titolo “Politica monetaria e il ritorno dell'inflazione”. Visco ribadisce che una fase di «estrema incertezza» come l'attuale dovrebbe suggerire alla Bce di «muoversi gradualmente e prudentemente», con un aumento dei tassi «progressivo ma misurato», guidato dai dati, attribuendo «un eguale peso» sia al rischio di strangolare l'economia con manovre troppo aggressive, sia a quello di non fare abbastanza per fermare l'inflazione. «Sono convinto che la credibilità delle nostre azioni si preservi non mostrando i muscoli di fronte all'inflazione ma continuando a mostrare saggezza ed equilibrio», ha spiegato Visco, che, coerentemente, non fa previsioni sulla traiettoria del costo del denaro dopo marzo, quando «probabilmente» la Bce alzerà i tassi.

