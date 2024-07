Emergenza rifiuti, pronte 240 telecamere 

Rifiuti in Consiglio comunale, l'approvazione del nuovo regolamento per la gestione del servizio di igiene urbana è stata l'occasione per portare in Aula l'emergenza dell'abbandono selvaggio della spazzatura che sta invadendo il centro, l’agro e le spiagge. Regole più stringenti per il conferimento dei rifiuti e sanzioni più elevate per arginare il fenomeno che il sindaco Nizzi, dice «difficile da controllare, di fronte a chi affitta le case in nero e non si dota di mastelli per pagare la metà». Rimossi gli ecobox, diventate discariche a cielo aperto, Nizzi confida nel Centro ambientale mobile, sorvegliato per 24 ore, che sostituisce fino al 30 settembre il ritiro porta a porta dei residenti del quartiere Sa marinedda, e nel sistema di videosorveglianza con 240 telecamere pronte all'uso. La minoranza contesta la dismissione degli ecobox, gli scarsi controlli e, anche, il nuovo centro mobile e chiede un aumento dei cestini sulle strade e passaggi più frequenti per svuotare quelli presenti, soprattutto nelle spiagge. «Contenitori insufficienti e pochi ritiri», per la capogruppo di Olbia democratica, Ivana Russu, per il collega del Gruppo misto, Rino Piccinnu, «l’ecocentro a Sa Marinedda trasforma una perla in una discarica», posizione sostenuta anche dal capogruppo di Liberi insieme, Davide Bacciu, che contesta la soluzione della sospensione del servizio porta a porta nel rione. (t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA