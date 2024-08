Emergenza rifiuti: discarica sui binari della metro 

Aumentano sempre di più i rifiuti abbandonati lungo i binari della metropolitana in via Muzio Scevola e via Bruto. A novembre dell'anno scorso l'Arst – che ha competenza sull’area interessata - aveva fatto ripulire tutto, eliminando le discariche che si erano formate da quando la tratta è chiusa per i lavori del doppio binario. Gli abitanti della zona avevano tirato un sospiro di sollievo, ma già a luglio sono ricomparsi i cumuli di rifiuti, e ora la situazione sembra essere nuovamente sfuggita di mano, poiché le discariche stanno crescendo.

E la spazzatura si trova vicino alle case, e l'odore è forte: «Con il caldo intenso di quest'estate, sta diventando sempre più insopportabile ed è praticamente è impossibile tenere le finestre aperte», sbotta Gianluigi Corona, abitante di via Muzio Scevola, la parte dove ci sono più cumuli, «speravamo che avrebbero ripulito prima dell'estate, invece così non è stato, anzi. Dopo l’ultimo intervento, l’Arst aveva promesso che l’avrebbe controllata. Invece». Franco Mereu, un vicino di casa di Corona, aggiunge: «Ci siamo illusi che, dopo la pulizia effettuata a novembre, questa situazione non si sarebbe ripresentata. Ci siamo sbagliati, o semplicemente l’Arst non ha mantenuto la promessa. E dunque, un'altra estate con la puzza di immondizia». Mario Cardia, residente della zona, gli fa eco: «Le discariche vicino alle case sono nocive per la salute delle persone che ci vivono. Infatti, all'interno delle buste ma anche fuori da esse ci sono rifiuti di ogni genere, quindi anche dannosi».

