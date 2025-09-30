Emergenza rifiuti: ai ferri corti Comune e De Vizia 

Non sono bastate la fine dell'estate con la diminuzione degli utenti e le azioni messe in campo dall'amministrazione comunale, tra cui l'aumento della tassa, per migliorare il servizio di igiene urbana: i rifiuti rimangono un’emergenza. Prima un'ordinanza che ha modificato gli orari della raccolta porta a porta, con i passaggi notturni per sveltire le operazioni di svuotamento dei contenitori, poi un avviso per comunicare l’arrivo di nuovi mastelli, dal primo settembre, ancora non pervenuti. Dopo un mese dall'annunciata consegna, i contenitori della differenziata sono sempre gli stessi e a due mesi dall'ordinanza, i ritiri notturni della spazzatura viaggiano a singhiozzo e a macchia di leopardo.

È scontro tra l'amministrazione comunale e la società che gestisce il servizio De Vizia transfer spa: il sindaco, Settimo Nizzi, ha esplicitato una tensione crescente nell'ultimo Consiglio comunale. «La società ha cercato di rincorrere una situazione grave e ancora non è riuscita: deve ancora partire l'azione programmata del cambio dei mastelli ma su quel che è più serio e che interessa i cittadini, ossia il ritiro della spazzatura, è ancora in alto mare», ha detto il primo cittadino, promettendo interlocuzioni con la proprietà della società dopo quelle (non proficue) con i rappresentanti locali. Alla luce dell'ammissione del sindaco circa l'inadempienza della gestione, i consiglieri comunali del Pd chiedono di trovare un modo di tornare indietro sugli aumenti Tari.

