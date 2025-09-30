VaiOnline
Olbia.
01 ottobre 2025 alle 00:33

Emergenza rifiuti: ai ferri corti Comune e De Vizia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non sono bastate la fine dell'estate con la diminuzione degli utenti e le azioni messe in campo dall'amministrazione comunale, tra cui l'aumento della tassa, per migliorare il servizio di igiene urbana: i rifiuti rimangono un’emergenza. Prima un'ordinanza che ha modificato gli orari della raccolta porta a porta, con i passaggi notturni per sveltire le operazioni di svuotamento dei contenitori, poi un avviso per comunicare l’arrivo di nuovi mastelli, dal primo settembre, ancora non pervenuti. Dopo un mese dall'annunciata consegna, i contenitori della differenziata sono sempre gli stessi e a due mesi dall'ordinanza, i ritiri notturni della spazzatura viaggiano a singhiozzo e a macchia di leopardo.

È scontro tra l'amministrazione comunale e la società che gestisce il servizio De Vizia transfer spa: il sindaco, Settimo Nizzi, ha esplicitato una tensione crescente nell'ultimo Consiglio comunale. «La società ha cercato di rincorrere una situazione grave e ancora non è riuscita: deve ancora partire l'azione programmata del cambio dei mastelli ma su quel che è più serio e che interessa i cittadini, ossia il ritiro della spazzatura, è ancora in alto mare», ha detto il primo cittadino, promettendo interlocuzioni con la proprietà della società dopo quelle (non proficue) con i rappresentanti locali. Alla luce dell'ammissione del sindaco circa l'inadempienza della gestione, i consiglieri comunali del Pd chiedono di trovare un modo di tornare indietro sugli aumenti Tari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Ragnedda, indagata l’amica «Ma Rosa Maria non c’entra»

Accusata di favoreggiamento insieme al manutentore lombardo 
Andrea Busia
Cronaca

Il giallo del 49enne morto nel canale Arrestato un imprenditore: omicidio

Terralba, Battista Manis nei guai per la morte di Claudio Manca 
Valeria Pinna
Via libera all’integrativo regionale. Bartolazzi: «Condizioni migliori, nel nome di Maddalena Carta»

Medici di base, firmato l’accordo «Ma così moriremo in ambulatorio»

Sanna (Mèigos): altri soldi e indennità solo per aumentare il carico di lavoro 
Piera Serusi
Regionali

Calabria, il centrodestra cerca il bis

Dopo la vittoria nelle Marche. Meloni trova Schlein sul volo per Lamezia 
Orrore a Benevento

Uccide con una pietra la moglie e un figlio Fermato mentre fugge

La donna aggredita mentre era a letto Il 15enne trovato in auto. Ferita la sorella  
La crisi

Israele pronto a bloccare la Flotilla

La flotta umanitaria è nella zona a rischio. L’equipaggio: noi andiamo avanti 