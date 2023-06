Emergenza randagi nel parco, i vigili catturano uno dei cani 

Da diverso tempo seminano il terrore all’interno del parco di Molentargius, di fatto mettendo a rischio la fauna dell’oasi naturalistica a due passi dal Poetto. Sono i cani randagi che da alcuni anni vengono segnalati da chi frequenta il tratto quartese del parco regionale.

Ieri la prima cattura grazie all’operazione messa in campo dal Nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale di Quartu, con la collaborazione del canile Shardana e dello stesso ente parco. «Un cane randagio senza microchip», racconta l’ufficiale Massimo Valtan, responsabile del nucleo di vigilanza ambientale da pochi mesi. «Si tratta di un problema che si protraeva da tempo, con diversi casi di aggressione e situazioni di disturbo che da circa tre anni venivano segnalati. Adesso si spera di recuperare anche il resto del branco in modo da riportare ordine all’interno di Molentargius e garantire la massima sicurezza per chi frequenta l’area, prima di tutto per la fauna del parco».

L’operazione è partita nei giorni scorsi con il posizionamento di una gabbia in una zona di Molentargius dove solitamente si aggira il gruppo di cani randagi. «Abbiamo informato l’ente parco, così come la stazione della forestale in modo da agevolare l’operazione», spiega Valtan. «Fortunatamente il primo è stato catturato e ora si trova in canile, siamo molto soddisfatti e certi che il problema sarà risolto a breve con il recupero di tutto il branco di randagi».

